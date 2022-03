Tra i tanti dolci italiani, ce n’è uno che svetta su tutti: si tratta, senza dubbio, del tiramisù.

È famoso anche all’estero ed è così amato che molti ne rivendicano la paternità. Ancora oggi, infatti, non è del tutto chiaro da dove nasca questo dolce davvero celestiale.

Sono pochissimi gli ingredienti che servono per preparare un buon tiramisù e forse è anche questa la sua carta vincente. La semplicità, unita alla morbidezza di ogni morso, e accompagnata alla dolcezza della sua crema, lo rendono uno dei dolci più apprezzati.

Quando parliamo di tiramisù, siamo tutti portati a pensare alla ricetta tipica, quella fatta con savoiardi, mascarpone, caffè e cacao.

Se fossimo dei veri amanti del tiramisù, poi, dovremmo conoscere questo segreto dei maestri pasticceri per renderlo buono da leccarsi anche la punta del naso.

A breve, però, scopriremo 3 varianti di questo dolce che convinceranno sicuramente anche i puristi più convinti. Si tratta di 3 ricette innovative, che meritano davvero il nostro assaggio.

Un concentrato di pistacchi croccanti, senza le uova

La prima ricetta incredibilmente squisita è quella del tiramisù con granella di pistacchio croccante.

Per questa ricetta, dovremo semplicemente intingere i nostri savoiardi nel caffè, posizionandoli, poi, in una pirofila, gli uni vicino agli altri.

Il secondo passaggio sarà guarnire il tutto con della crema morbida, preparata con mascarpone, panna liquida e crema al pistacchio. Dopo aver spalmato sui savoiardi questo composto cremoso, decoreremo la superficie con delle croccanti granelle di pistacchio.

L’incontro morbido della crema con il pistacchio fragrante renderà questa ricetta davvero spettacolare.

Invece del tiramisù classico, queste 3 versioni facili e veloci con sola frutta fresca e creme ci conquisteranno all’istante

Procediamo con un altro dolce che avrà subito tantissimi apprezzamenti.

Questa volta prepareremo il tiramisù con ricotta, pere e gocce di cioccolato. Anche in questo caso, la ricetta è davvero molto semplice.

Dopo aver bagnato i nostri savoiardi nel caffè, dovremo disporli in fila sul fondo di una pirofila. Questa volta guarniremo il tutto con una crema di ricotta, preparata con panna liquida e montata, e unita, appunto, alla ricotta.

Quando avremo creato una crema morbida e omogenea, dovremo spalmarla sui nostri savoiardi. A questo punto, decoreremo lo strato cremoso con delle gocce di cioccolato e dei pezzetti di pera cruda.

Ripetiamo i passaggi per preparare un ulteriore strato del nostro dolce, quindi potremo gustarci questo spettacolare tiramisù buono da leccarsi i baffi.

Frutti di bosco colorati e gustosissimi

L’ultima idea fantasiosa per creare un tiramisù che sia un po’ diverso dal solito è quella che stiamo per vedere. Invece del tiramisù classico, questa volta prepareremo un dolce guarnito con crema allo yogurt e frutti di bosco sodi e croccanti.

In questo caso dovremo innanzitutto preparare un composto liquido di frutti di bosco. Per farlo, basterà far cuocere per qualche minuto lampone, ribes, mirtilli e more con dello zucchero e dell’acqua, e quindi frullare tutto con un mixer.

Per la crema, invece, dovremo montare la panna montata liquida e unirla allo yogurt greco. Utilizzeremo entrambi i composti cremosi per guarnire i savoiardi bagnati nel caffè, e decoreremo infine con frutti di bosco interi. Il risultato sarà fenomenale.