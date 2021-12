Ci siamo quasi, Natale è vicino e siamo pronti alle mega tavolate in famiglia. Ma anche se siamo lontani dai nostri affetti non significa che non possiamo preparare un pranzo con gli amici. Quando si tratta di scegliere il menù delle feste gli amanti della cucina vanno in estasi. Nuove ricette da provare, nuove cotture particolari e abbinamenti insoliti.

Se per il menù abbiamo più o meno le idee chiare, per le bibite ancora ci sono dei dubbi. Certo il vino da servire e abbinare ad ogni pasto è fondamentale, ma anche l’aperitivo. Infatti non solo ci dà modo di cominciare il pasto ma ci aiuta anche a guadagnare tempo per le preparazioni.

Invece del solito spumante e succo d’arancia ecco il freschissimo cocktail delle feste da servire come aperitivo

Il cocktail più gettonato per iniziare il pranzo o la cena delle feste è probabilmente il Mimosa. Anche se il nome non ci sembra familiare sicuramente l’abbiamo già assaggiato. Si prepara con la spremuta d’arancia e il prosecco in parti uguali.

Però se questo aperitivo ci ha un po’ stufato perché non prepararne uno con altra frutta di stagione? Il cocktail che proponiamo oggi infatti è a base di frutta freschissima che si trova in questo periodo. Non servono particolari abilità da barman ma il risultato sarà spettacolare.

Ingredienti per 6 persone:

600 ml di prosecco;

200 gr di ananas;

100 gr di kiwi;

100 gr di chicchi di melagrana.

Procedimento:

Prima di tutto, per il nostro cocktail, puliamo e sbucciamo bene la frutta. Tagliamo l’ananas in pezzetti e facciamo lo stesso con i kiwi. Non serve essere precisi. Successivamente sgraniamo la melagrana.

Mettiamo ogni tipo di frutta in una ciotola diversa, questo passaggio è fondamentale. Poi scopriremo perché.

Nella ciotola con il kiwi versiamo 1/3 di prosecco e frulliamo con il frullatore ad immersione. Anche un robot multifunzione o un mixer andranno bene.

Nella ciotola con i chicchi di melagrana aggiungiamo un po’ di pezzetti di ananas per frullarli meglio. E poi 1/3 di prosecco e frulliamo dopo aver pulito bene il frullatore.

Procediamo anche con l’ananas e versiamo l’ultimo 1/3 di prosecco e frulliamo.

Ora componiamo il bicchiere, le varie consistenze permetteranno di creare degli strati bellissimi. Versiamo sul fondo il mix di kiwi, poi quello di ananas e infine quello di melagrana.

Quindi, invece del solito spumante e succo d’arancia ecco il freschissimo cocktail delle feste da servire come aperitivo. Un cocktail semplice da preparare ma davvero d’effetto che stupirà tutti. Mettiamo le tre preparazioni in frigo prima di comporre il drink. Possiamo anche usare lo champagne o lo spumante brut. Sorseggiamolo con qualche antipasto nuovo e stuzzicante, ecco 3 idee sfiziose per degli antipasti veloci e scenografici che lasceranno tutti senza parole.

