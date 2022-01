Abbiamo ospiti a cena e non sappiamo cosa preparare? Be’ cerchiamo di optare per qualcosa di nuovo, qualcosa di superlativo e che li stupisca. Invece del solito dessert ai nostri ospiti prepariamo questo dolce ottima fonte di vitamina C. Quindi non andiamo sempre sul solito dessert, che, ad esempio, può essere il tiramisù. Sicuramente è un ottimo dolce, ma ogni tanto provare qualcosa di nuovo non fa male. Anzi, potremmo conoscere altri piatti e uno di questi potrebbe diventare il nostro nuovo piatto preferito.

La vitamina C

In questo delizioso dessert, che andremo a preparare, sarà presente la vitamina C. Vitamina che spesso si trova nella frutta o nella verdura di colore arancione. Ad esempio arance e peperoni ne sono pieni, ma anche il kiwi. Quindi non si trova solo nella frutta e nelle verdure arancioni. La vitamina C è molto importante per il nostro organismo e per il nostro sistema immunitario. Quindi cerchiamo sempre di assumerla.

Invece del solito dessert ai nostri ospiti prepariamo questo dolce ottima fonte di vitamina C

Vediamo ora quale dolce possiamo fare e perché è fonte di vitamina C. È un dessert che deriva da un menù indiano ed è veramente gustoso. Vediamo allora gli ingredienti per 4 persone: tre manghi maturi; 400 grammi di latte condensato; il succo di un limone; una tazza di lamponi freschi oppure surgelati; un quarto di tazza di succo d’arancia; quattro cucchiai di pistacchi tritati.

La preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è far marinare i lamponi nel succo d’arancia. Ora prendiamo un frullatore e mettiamo al suo interno i manghi pelati, snocciolati e tagliati a pezzetti, il latte condensato zuccherato e il succo di limone. Frulliamo fino a che non abbiamo una crema morbida. Ora dobbiamo prendere 4 piatti da dessert, su cui verseremo metà di questa crema. Dividiamo in modo omogeneo tre quarti di tazza di lamponi nei piattini, poi aggiungiamo sopra la crema di mango che avanza. Quindi lasciamo in frigorifero per alcune ore. Quando stiamo per servirli a tavola, tiriamoli fuori dal frigo, mettiamo sopra i lamponi rimasti e come tocco finale decoriamo con i pistacchi tritati. Ed ecco che abbiamo preparato un delizioso dolce. Un dolce facilissimo da fare. E se abbiamo paura di non trovare il mango, non preoccupiamoci perché al supermercato lo troviamo sempre.

