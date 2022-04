Mancano pochissimi giorni all’arrivo della Pasqua e le case degli italiani sono già pronte per accogliere parenti ed amici. Le cucine sono in gran fermento, il menù è stato scelto meticolosamente e la lista della spesa è pronta. Sappiamo che il pranzo di Pasqua sarà lungo ed abbondante. Ci aspettano degli antipasti caldi e freddi e probabilmente la classica lasagna. Ma possiamo stupire i nostri commensali preparando anche questi cannelloni particolari con il ripieno diverso dalla solita carne macinata.

Non dimentichiamo i secondi piatti, che solitamente sono a base di carne. Per concludere il pranzo non possono mancare le tante varietà di dolci, comprate in pasticceria o preparate in casa.

Invece del solito centrotavola pasquale, realizziamo questi segnaposto colorati e scenografici pronti in pochi minuti

Oltre alla scelta del menù, è anche fondamentale addobbare la tavola in maniera elegante e raffinata. Molti optano per il classico centrotavola. Una composizione formata da fiori freschi di stagione che donano un tocco di colore e allegria. Ma se non vogliamo spendere molti soldi, possiamo scegliere di creare delle decorazioni con le nostre mani.

Ad esempio, potremmo realizzare dei segnaposto personalizzati. In pochissimi minuti, e con l’aiuto degli altri familiari, riusciremo a creare qualcosa di veramente speciale. Questi segnaposto possono essere prodotti con della carta, con il pannolenci o anche con un semplice tovagliolo. Ma, per realizzare la nostra decorazione, servono anche i classici barattoli in vetro con la chiusura ermetica.

Ecco cosa ci occorre:

barattoli in vetro di piccole dimensioni con la chiusura ermetica (il loro numero dipende dal numero dei commensali);

nastrini colorati;

ovetti di cioccolato;

caramelle;

cartoncini colorati;

forbici.

Procedimento

Realizzare questi originali segnaposto è davvero facilissimo. Riempiamo i piccoli vasetti in vetro con gli ovetti di cioccolato. Per i segnaposto dedicati ai bambini, aggiungiamo anche le caramelle. Prendiamo il cartoncino colorato e cominciamo scrivere i nomi di tutti i commensali. Ritagliamo la parte del nome, pratichiamo un piccolo foro e infiliamo il nastrino colorato. Leghiamolo attorno al barattolo, realizzando un bel fiocco.

Ora non ci resta che posizionare ogni barattolino accanto al piatto del commensale. Questa è una piccola idea che non richiede lunghi tempi di preparazione e che costa davvero poco. Inoltre, ogni commensale a fine pranzo potrà portare via il suo barattolo ripieno di squisitezze. Invece del solito centrotavola pasquale, realizziamo questi segnaposto molto originali e diversi dal solito.

