Non sempre abbiamo il tempo di creare lunghi e laboriosi piatti in cucina e spesso l’esigenza è quella di spendere poco tempo senza, però, rinunciare al sapore e alla freschezza degli ingredienti.

Per fortuna, la tradizione culinaria italiana propone un’infinità di ricette golose, utilizzando prodotti stagionali, ricchi di nutrienti.

D’estate, ad esempio, è un classico sfruttare il basilico fresco per realizzare il famoso pesto ligure, pronto in pochi minuti. Nel periodo estivo, solitamente, si preparano delle e proprie conserve da tenere in freezer, per poter utilizzare questo strepitoso condimento tutto l’anno.

Quindi, basterà riporre il pestato in contenitori ermetici sottovuoto, evitando di inserire il formaggio, che è meglio aggiungere solo dopo. Generalmente, potremo utilizzarli nell’arco di 3 mesi.

Invece del pesto al basilico trasformiamo le verdure e la frutta invernale in queste 3 straordinarie creme salate

Anche se per qualche mese lo avremo a disposizione, prima o poi i barattoli di pesto finiranno. Per questo motivo potrebbe essere una buona idea rivoluzionare gli ingredienti, sostituendoli con prodotti di stagione genuini, freschi e molto saporiti.

Invece del pesto al basilico, perciò, trasformiamo le verdure e la frutta invernale in queste 3 straordinarie creme salate. Adatte per condire la pasta e risotti, farcire tartine e pasta sfoglia ed anche per accompagnare i secondi piatti a base di carne o pesce.

La prima variante di pesto ha come protagonista il cavolo viola, tipico proprio di questo periodo. In questo caso non ci sarà bisogno di cucinare i cavoli, quindi una ricetta super veloce da realizzare.

Laviamo e tagliamo 300 gr circa di verdura, inseriamola nel mixer e frulliamo insieme a:

30 gr di pinoli tostati;

50 gr di mandorle o nocciole tostate;

½ limone spremuto;

5 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

rosmarino a piacere;

parmigiano a piacere;

aglio a piacere;

sale e pepe q.b.

Nel caso in cui vogliamo aggiungere il formaggio, facciamolo solo alla fine, prima di condire i nostri piatti. Se preferiamo un sapore meno intenso, invece, sbollentiamo il cavolo prima di tritarlo.

A base di castagne o porri

Un’alternativa golosissima è il pesto di castagne, un frutto intenso e saporito che impreziosirà molti piatti salati. Quindi frulliamo:

200 gr di castagne bollite;

20 gr di mollica;

4 foglie di basilico;

30 gr di frutta secca a piacere;

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

60 gr di formaggio grattugiato;

sale q.b.;

peperoncino q.b.

Infine, la variante con i porri, per chi ama questa splendida verdura, perfetta per insaporire brodi e minestroni, per dare croccantezza a primi e secondi piatti.

Basterà semplicemente tagliare a rondelle 300 gr di porro, utilizzando anche le foglie esterne, e tritarle grossolanamente con:

50 gr di mandorle tostate;

100 ml di olio extravergine d’oliva;

70 gr di formaggio grattugiato;

sale q.b.

Una volta creato il pesto, aggiungiamo una spolverata di prezzemolo tagliato finemente e potremo gustarlo a tavola.