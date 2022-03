Le seppie in umido con i piselli creano un piatto della tradizione molto apprezzato. Come spesso accade, però, serve del tempo per prepararlo, un lusso che non sempre abbiamo a disposizione. In ogni caso, possiamo provare qualcosa di nuovo e incontrare un gusto simile in un piatto forse più interessante e veloce. Infatti, riusciremo ad arricchire il sapore dei piselli con delle spezie molto utilizzate. Poi sostituiremo la seppia con il calamaro. Per conservare la sua consistenza senza renderlo gommoso, basteranno solo 5 minuti di cottura.

Ingredienti

160 g di linguine;

150 g di calamari;

100 g di pisellini primavera congelati;

1 cipolla;

½ bicchiere di vino bianco;

olio extravergine;

1 bustina di zafferano;

sale;

peperoncino.

Invece del classico secondo di seppie e piselli proviamo questo gustoso primo a base di calamari pronto in pochi minuti

Chiediamo al nostro pescivendolo la cortesia di darci i calamari già puliti e tagliati. In questo modo, non dovremo fare altro che buttarli in padella.

Cominciamo quindi dalla preparazione dei pisellini primavera. Tagliamo la cipolla a pezzi molto piccoli e trasferiamola in padella insieme a dell’abbondante olio extravergine e al peperoncino. Accendiamo il fornello e facciamo appassire la cipolla finché non sarà diventata trasparente. Dopodiché, aggiungiamo i pisellini ancora congelati e copriamoli con dell’acqua a filo. Saliamo e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. A questo punto mettiamo anche i calamari in padella e sfumiamo con il vino bianco. Quando sarà completamente evaporato, controlliamo quanta acqua è rimasta. Se si fosse completamente asciugata, versiamone il tanto da ricoprire il fondo della padella. Dopodiché chiudiamo con il coperchio e lasciamo cuocere a fiamma media per circa quattro minuti.

Nel frattempo, abbiamo preparato la pasta lasciandola al dente, se non addirittura un po’ più indietro. Trasferiamola direttamente in padella aggiungendo un cucchiaio di acqua di cottura. Poi, dissolviamo lo zafferano in una mezza tazzina d’acqua e aggiungiamo anche questa al mix in padella.

Facciamo rapprendere i liquidi per pochi minuti a fiamma vivace sinché non si crea una piacevole crema.

Ecco che in pochi minuti, invece del classico secondo di seppie e piselli, abbiamo creato un piatto di pasta a base di pesce degno di un ristorante.

