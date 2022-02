Si sta avvicinando sempre più il fine settimana, che molti di noi attendono impazientemente per concedersi un meritato riposo. È sempre piacevole concedersi del tempo libero in compagnia dei propri affetti per rilassarsi e ricaricarsi di energie positive.

Cucinare è una delle attività più comuni per riunire la famiglia concedendosi del buon cibo in compagnia. Uno dei cibi del fine settimana preferito dagli italiani è la lasagna, che solitamente tendiamo a cucinare nella sua versione classica. Anche se questo sarebbe il momento di salutare la classica lasagna perché c’è una variante da sogno che sta spopolando in questo inizio 2022.

Come non abbondare con le calorie

È comunque bene sapere che potremmo facilmente cucinare dei deliziosi alimenti senza esagerare con le calorie. Per esempio, queste deliziose polpette che si sciolgono in bocca, senza carne né pesce e da cucinare in forno o in padella, sarebbero una goduria per il palato.

Proprio per quanto riguarda gli aperitivi e i secondi piatti, potremmo utilizzare delle verdure che sono ricche di proprietà benefiche per l’organismo. Nella nostra alimentazione, infatti, dovremmo cercare di abbondare sempre con frutta e verdura, limitando il consumo di cibi grassi e calorici.

Invece dei soliti involtini di prosciutto e formaggio ecco come creare un’esplosione di sapori con questi 2 insospettabili ingredienti

Gli involtini di zucchine con tonno potrebbero essere una ricetta alternativa da presentare come aperitivo, antipasto o secondo piatto salutare e gustoso.

Necessitano solo di 5 minuti di preparazione e sono semplicissimi da realizzare: per prima cosa avremo bisogno di 4 zucchine da lavare.

Invece dei soliti involtini con i soliti ingredienti potremmo così preparare una ricetta alternativa per sorprendere la famiglia. La ricetta è adatta per 4 persone, quindi se in famiglia siamo di più o di meno dovremo solamente aumentare o diminuire le dosi.

Dopo aver lavato le zucchine sarà necessario affettarle sul lato più lungo, facendo attenzione ad ottenere fette dello stesso spessore. Mettiamo la griglia a scaldare sul fuoco e disponiamo le zucchine per grigliarle bene su entrambi i lati prima di metterle in un piatto a parte.

Intanto, mettiamo a frullare 320 grammi di tonno sott’olio precedentemente sgocciolato, 3 filetti di acciughe sott’olio e due cucchiai di olive nere.

Per ottenere un’adeguata consistenza possiamo aggiungere ancora un cucchiaio di panna da cucina e un paio di foglie di basilico, che daranno maggior sapore. Procediamo frullando tutti gli ingredienti finché avremo ottenuto un composto del tutto omogeneo e abbastanza denso.

A questo punto, su ogni zucchina mettiamo un cucchiaio della crema ottenuta ed arrotoliamola gentilmente su sé stessa. Infine, con uno stecchino richiudiamo l’involtino e, volendo, potremo aggiungere ancora un’oliva sulla sua estremità.

Lettura consigliata

Non fritte né al forno ecco come servire le patate a tavola in 10 minuti lasciando gli ospiti a bocca aperta