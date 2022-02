Ormai i pancake, tipicamente americani, si sono diffusi in tutto il Mondo. Anche in Italia sono diventati così amati che hanno sostituito, per molti, il classico cornetto anche a colazione. Facili da preparare richiedono pochi ingredienti e si possono farcire come più ci piace.

La ricetta classica prevede l’utilizzo di ingredienti semplici e facili da trovare in ogni casa. Con uova, latte e farina ecco pronti questi deliziosi dischi soffici e dorati. Ma non tutti riescono a digerire questo impasto un po’ pesantino di prima mattina. Per non parlare del fatto che comunque si tratta di una bomba calorica non indifferente.

Invece dei soliti cacao e cannella, ecco come dare gusto a questi soffici pancake veloci da preparare

Anche per questo motivo sono nate tantissime varianti dietetiche per chi vuole rimanere più leggero. Quindi, al posto dell’uovo intero si preferisce usare solo gli albumi, ad esempio. Un’idea molto furba anche per riutilizzare degli albumi avanzati che abbiamo in frigo, tra l’altro. Oppure, invece della normale farina 00 nascono le varianti con farine integrali come quella d’avena. In genere, poi per dare un po’ di dolcezza si utilizza la cannella o anche la banana.

Oggi, però, vedremo una ricetta velocissima da preparare che è anche leggerissima ma non richiede grandi preparazioni, solo 4 ingredienti.

Ingredienti

200 millilitri di albumi;

100 grammi di farina di riso;

1 cucchiaio di zucchero;

1 vasetto di yogurt alla frutta.

Procedimento

Preparare questi pancake è estremamente facile, sono pronti davvero in pochi minuti. Prima di tutto, montiamo gli albumi a neve con una frusta o uno sbattitore elettrico. Quando saranno montati a neve ben ferma aggiungiamo lo yogurt. Si può scegliere il gusto che preferiamo, banana, fragola o albicocca per esempio. Se si hanno problemi con il lattosio meglio utilizzare uno yogurt delattosato.

Aggiungiamo ora la farina e mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Utilizziamo un mestolo per prelevare l’impasto, riempiamolo circa a metà. Riscaldiamo una padella o una piastra antiaderente e versiamo l’impasto.

Quando vedremo formarsi delle bollicini è il momento di rigirarli. Un altro paio di minuti e sono pronti da gustare.

Ecco che invece dei soliti cacao e cannella si può usare lo yogurt alla frutta anche senza lattosio. Questi pancake si conservano benissimo in frigo e si possono scaldare al microonde qualche secondo. Se poi vogliamo evitare lo zucchero possiamo anche sostituirlo con il miele.

