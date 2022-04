Invece dei soliti agnello e risotto nel menu di Pasqua proviamo questi piatti sfiziosi che faranno impazzire tutti

Mancano pochissimi giorni alla Pasqua e tutti ci stiamo chiedendo che cosa dovremmo cucinare per stupire i commensali, dal primo all’ultimo. La Pasqua, infatti, così come le altre festività, rappresenta l’unione familiare. Non vi è niente di più bello che trascorrere questo giorno speciale con la propria famiglia.

Invitiamo le persone a noi care e godiamoci questa splendida giornata. Pe chi volesse, invece, trascorrere la festività in maniera diversa dal solito, queste due perle sono state elette tra i borghi più belli nel 2022.

Tornando alla questione cucina, abbiamo già in mente cosa preparare quest’anno? Se ancora non abbiamo pensato a come poter deliziare il palato di tutti, ProiezionidiBorsa arriva in aiuto. È consuetudine, ormai, cucinare i “classici”, come l’agnello e il risotto. Sicuramente, faremo la nostra figura, data la bontà dei due piatti. Inoltre, le nonne avevano ragione perché questo segreto è l’arma vincente per preparare un risotto come quello del ristorante.

Tuttavia, se quest’anno vogliamo variare, sperimentando con creatività e passione ma assicurando un menu da urlo, invece dei soliti agnello e risotto consigliamo queste due pietanze.

Il primo e il secondo

Come primo piatto, consigliamo dei paccheri al pesto di pistacchi, gamberetti, pomodorini e menta. Come secondo, invece, consigliamo pollo gratinato al forno con carciofi e piselli. Due scelte azzardate ma speciali, per festeggiare, appunto, questo giorno speciale.

Per quanto riguarda gli ingredienti del primo, abbiamo bisogno di:

paccheri, a seconda del numero dei commensali;

pesto di pistacchi;

500 g di gamberetti o gamberi;

10 pomodorini ciliegino;

uno spicchio d’aglio;

olio EVO;

vino bianco;

menta;

sale.

Invece, per fare il secondo, ecco gli ingredienti:

pollo;

500 g di piselli;

400 g di carciofi;

70 g di pangrattato;

2 cipolle;

50 g di formaggio grattugiato;

500 ml di brodo vegetale;

uno spicchio d’aglio;

vino rosso;

olio EVO;

prezzemolo;

pepe.

Invece dei soliti agnello e risotto nel menu di Pasqua proviamo questi piatti sfiziosi che faranno impazzire tutti

Partiamo dal primo piatto e la prima cosa da fare è quella di pulire i gamberi, qualora preferissimo questi ai gamberetti. In una padella, aggiungiamo l’olio e lo spicchio d’aglio. Successivamente aggiungiamo i gamberi e facciamo rosolare.

Tagliamo i pomodorini, aggiungiamoli in cottura e sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco. Portiamo l’acqua ad ebollizione, saliamo e cuciniamo la pasta. Non buttiamo l’acqua di cottura che vale oro. Trasferiamo la pasta in padella, aggiungiamo il pepe e il pesto. Amalgamiamo e mettiamo sul piatto. Ultimiamo con la menta.

Passiamo al secondo e iniziamo preparando il brodo vegetale. In una padella, aggiungiamo l’olio e facciamo dorare la cipolla. Aggiungiamo i piselli e i cuori di carciofi, aggiungendo il brodo ogni tanto. Prendiamo un tegame, versiamo l’olio per far rosolare l’altra cipolla e aggiungiamo il pollo e saliamo. Dopo un paio di minuti, sfumiamo con il vino rosso e chiudiamo con il coperchio.

Nel frattempo, in una ciotola, aggiungiamo il pangrattato, il formaggio, il prezzemolo e il pepe, e mescoliamo. Non appena il pollo sarà morbido, disponiamolo sulla teglia, accompagnato dal condimento, da una spolverata di pangrattato condito e dal brodo vegetale. Inforniamo a 200° gradi per circa 20 minuti.