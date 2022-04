L’approssimarsi delle festività pasquali crea il solito dilemma di cosa regalare a figli e/o nipoti o comunque ai minori di età. Spesso i desideri dei piccoli sono ignoti agli adulti, con il rischio di fare regali-doppioni o comunque poco graditi. Altre volte, invece, si opta per il regalo cash per pigrizia o per mancanza di tempo.

Tuttavia, invece dei soldi in contanti ecco il buono fruttifero postale che potrebbe comunque rendere felice il minore.

Il buono dedicato ai minori

Nel ventaglio dei prodotti di investimento offerti da Cassa Depositi e Prestiti, troviamo il buono dedicato ai minori. Essi sono dedicati ai più piccoli e gli interessi attivi maturano nel corso della loro crescita e fino al compimento dei 18 anni.

Possono sottoscrivere questi buoni i genitori, gli zii e/o i nonni o più semplicemente un amico di famiglia.

Com’è noto si tratta di strumenti garantiti dallo Stato e non prevedono costi di acquisto e/o gestione e/o rimborso (salvo oneri fiscali). La tassazione sugli interessi è agevolata al 12,50%, mentre sono esenti da imposta di successione. L’imposta di bollo (ne abbiamo visto i dettagli) si paga quando il valore di rimborso eccede i 5mila euro.

Invece dei soldi in contanti ecco il buono fruttifero postale da regalare a Pasqua con soli 50 euro e per almeno 3 ottime ragioni

Questo regalo-investimento è oggettivamente alla portata di tutte le tasche. Infatti bastano 50 euro (e relativi multipli) per sottoscriverli. Cioè si parte da questa cifra-soglia e si sale a discrezione dell’adulto che vuole far loro questo dono. L’importante è che l’importo prescelto sia un numero multiplo di 50 euro.

La loro sottoscrizione può avvenire tanto presso l’ufficio postale quanto online.

Nel primo caso, all’operatore dello sportello va esibito il documento d’identità (in corso di validità) e il codice fiscale del richiedente e del minore. La sottoscrizione online avviene da web o app BancoPosta, previa abilitazione del libretto minori (genitore titolare di libretto Smart dispositivo). In questo caso i buoni sono del tipo dematerializzato e collegati al libretto del figlio.

Ci sono almeno 3 ottime ragioni per ovviare al regalo in denaro

La scelta di regalare soldi in contante si rivela sicuramente molto rapida e sbrigativa. Scegliendo un buono dedicato ai minori, invece, si valorizzano altri elementi come:

il conseguimento di un interesse a scadenza. Al riguardo, i rendimenti del buono sono del tipo step-up, ossia salgono all’aumentare del periodo di possesso dello strumento. Nel dettaglio, il rendimento effettivo annuo lordo al termine dei periodi di possesso varia dallo 0,50% fino al 2,50%. Allo stato attuale è quindi il buono con il maggior rendimento tra quelli disponibili. Infatti dopo il titolo dedicato ai minori troviamo il buono 5X5, con tasso lordo a scadenza dell’1,50%;

educa il minore al senso del risparmio, dell’investimento, dell’attesa in vista del conseguimento di un premio finale. Ai 18 anni (o comunque al rimborso del buono), il neo-maggiorenne incassa capitale e interessi;

si evitano eventuali regali-doppioni, possibili regali poco utili e similari.

Approfondimento

Attenzione alla scadenza di questi buoni fruttiferi postali perché si perdono soldi e interessi se non rimborsati entro questi termini