Il cardo è un ortaggio invernale appartenente alla famiglia del carciofo. È molto buono e salutare ma probabilmente poco conosciuto. Somiglia al sedano e si consumano solo i gambi, mentre le foglie si buttano. Ne esistono diverse varietà dal sapore dolce e con note amarognole, quelle più note sono: il cardo gobbo di Monferrato, il cardo di Chieri ed il cardo di Asti.

Le proprietà del cardo

Il cardo facilita il transito intestinale, è poco calorico ed ha un ottimo contenuto di calcio e potassio. Inoltre è ricco di sali minerali dalle proprietà disintossicanti e depurative.

Invece dei carciofi, ecco un gustoso e salutare contorno con cardo, patate e cipolla

La ricetta che proponiamo in questo articolo è molto buona e adatta per accompagnare secondi piatti di carne al forno e arrosto. Potare quest’ortaggio richiede un po’ di pazienza, infatti bisogna eliminare tutti i filamenti situati sulla costa avvalendosi di un pelapatate o di un coltello ben affilato. Il cardo è un ortaggio molto versatile. Si cucina al forno, fritto ed in padella. Inoltre, prepariamo un cremoso risotto con questa verdura di stagione poco usata ma ricca di fibre e minerali.

Ingredienti

a) 1 kg e mezzo di cardo;

b) 1/2 cipolla;

c) 1/2 limone;

d) 3 patate;

e) 1 peperoncino;

f) pepe;

g) sale;

h) olio extra vergine di oliva.

Invece dei carciofi, ecco un gustoso e salutare contorno con cardo, patate e cipolla. Per la preparazione di questa ricetta occorre innanzitutto pulire i cardi. Prendere il cardo ed eliminare la base. Togliere le coste, e se le foglie sono molto larghe tagliarle in due nel senso della lunghezza. Aiutandosi con un pelapatate togliere i filamenti esterni. Nel frattempo prendere una scodella versare dell’acqua con del succo di limone e un po’ di aceto. Tagliare a pezzetti le coste, e metterle nell’acqua in modo che non si scuriscano. Sciacquare i cardi, metterli in una pentola con dell’acqua salata e mezzo limone, e lessarli per trenta minuti. Dopodiché, toglierli dalla pentola e scolarli. Tagliare le patate in modo che siano della stessa grandezza dei cardi. In una padella, versare un po’ di olio extravergine, un trito di carote, cipolla e peperoncino e fare rosolare. Unire i cardi, le patate e un bicchiere d’acqua tiepida. Girare con un cucchiaio di legno il tutto facendolo cuocere a fiamma bassa per trenta minuti.