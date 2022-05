La cucina di pesce incute sempre un po’ di timore in chi non è avvezzo a questo tipo di preparazioni. La cosa, poi, peggiora quando si tratta di cucinare per i nostri invitati nei confronti dei quali teniamo sempre a fare bella figura. Per ottenere questo risultato, spesso tendiamo a complicarci la vita con preparazioni complesse ed opulente. Nulla di sbagliato se non fosse che ricette ricche di pesci, come ad esempio la pasta allo scoglio, potrebbero risultare difficili da preparare.

Nella ricetta che forniremo di seguito, tuttavia, scopriremo che invece degli spaghetti allo scoglio possiamo stupire i nostri ospiti con una semplicissima pasta.

Ingredienti e preparazione

La preparazione che vedremo in seguito si ispira ad un grande classico della cucina italiana che tutti abbiamo mangiato almeno una volta. Stiamo parlando della pasta alla puttanesca della quale daremo una versione di mare. Per questa golosa ricetta pronta in pochi minuti abbiamo bisogno di:

spaghetti o linguine;

pomodorini pachino;

olive nere e verdi denocciolate;

capperi;

aglio;

baccalà;

prezzemolo.

Cominciamo mettendo in padella dell’olio di oliva nel quale faremo scaldare uno spicchio di aglio e dei gambi di prezzemolo. Lasciamo che l’olio si insaporisca bene e nel frattempo taglieremo dei pomodorini a metà. Disponiamo i pomodori in padella con la parte piatta rivolta verso il basso in modo tale da favorirne la caramellizzazione degli zuccheri. A questo punto potremo aggiungere in padella anche le olive e i capperi per poi lasciare insaporire il tutto.

Invece degli spaghetti allo scoglio ecco uno straordinario condimento di pesce pronto in 10 minuti

Durante la preparazione del sugo metteremo già sul fuoco l’acqua per la pasta dal momento che da ora serviranno pochi minuti per ultimare la cottura. Dopo aver tagliato a tocchetti il baccalà dissalato, tuffiamolo in padella assieme al sugo da quale rimuoveremo i gambi del prezzemolo e l’aglio.

A metà della cottura della pasta, questa dovrà essere scolata direttamente nella padella in modo tale che questa assorba bene il condimento. Termineremo, infatti, di cuocere la pasta come fosse un risotto aggiungendo acqua di cottura.

Così facendo otterremo una pasta decisamente più saporita e cremosa.

Quando la pasta sarà pronta possiamo spegnere la fiamma, aggiungere del prezzemolo tritato e servire con un filo di olio.

Per insaporire ulteriormente la preparazione possiamo utilizzare anche del peperoncino a piacimento.

