Il ragù è un piatto che per tradizione tutti siamo abituati ad associare al pomodoro. In realtà questo ortaggio sbarcherà in Europa dall’America solo a metà del 1500 e pertanto la versione più antica del ragù è in bianco.

Generalmente questo viene preparato con carni di origine bovina o suina per poi essere insaporito con varie erbe aromatiche.

Tuttavia, anche in ragione del periodo pasquale, invece che manzo, vitello e maiale oggi realizzeremo uno squisito ragù bianco di agnello con carciofi.

Primo piatto delizioso

La preparazione è quella classica del ragù e pertanto quello che ci serve è:

sedano;

carota;

cipolla;

brodo di carne;

polpa di agnello;

carciofi;

farina;

pappardelle;

alloro;

salvia;

aglio;

ginepro;

vino bianco.

Partiamo dalla carne di agnello che dovrà essere finemente tritata a coltello per ottenere un ragù dalla grana più spessa. Tuttavia possiamo accelerare i tempi e passare la carne di agnello direttamente al tritacarne. A questo punto occupiamoci della pulizia dei carciofi che dovranno essere privati delle foglie esterne e della barba interna. Passiamo i carciofi puliti in acqua e limone per poi tagliarli a listarelle sottili per il senso della lunghezza.

Fatto questo metteremo in padella le erbe aromatiche, le bacche di ginepro e l’aglio insieme ad olio d’oliva per poi far tostare la carne. A questo punto aggiungeremo anche un cucchiaio di farina che aiuterà a creare una deliziosa crema.

Invece che manzo, vitello e maiale proviamo questo irresistibile ragù bianco di agnello e gustosi carciofi

Quando la carne comincerà ad imbrunire aggiungeremo in padella anche un trito di sedano, carota e cipolla realizzato in precedenza, insieme ai carciofi. Sfumiamo con del vino bianco e quando sarà evaporato l’alcol, aggiungeremo anche un mestolo di brodo.

Aggiungiamo del sale ed una macinata di pepe per poi coprire e continuare la cottura a fuoco lento per circa 45-50 minuti. Se in cottura la carne dovesse asciugarsi eccessivamente possiamo aggiungere un mestolo di brodo caldo.

Una volta cotto il ragù bianco di agnello e carciofi dovremo buttare la pasta in acqua salata e lasciar cuocere. Per un tipo di condimento del genere la pasta ideale è una pasta fresca all’uovo come, appunto, le pappardelle.

Quando la pasta sarà cotta saltiamola in padella insieme al ragù facendo assorbire il condimento per poi terminare la mantecatura con del Parmigiano.

