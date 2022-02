Quando si vuole preparare un piatto sfizioso e diverso dal solito, il polpo è sempre un’ottima idea.

È il protagonista assoluto di mille ricette della tradizione culinaria italiana, come il tipico polpo alla Luciana, un vero cavallo di battaglia della cultura campana.

Chi lo cucina, è abituato a immergerlo nell’acqua bollente per far arricciare i tentacoli o a farlo cuocere nella classica pentola a pressione.

Oggi, però, sperimenteremo una ricetta davvero alternativa per preparare un secondo piatto da leccarsi le dita. Cucineremo insieme il polpo con le patate, ma non come siamo tutti abituati a conoscerlo.

Pezzetti croccanti di polpo accompagnati da scrigni di patatine fritte

Per preparare questa portata, non sono richieste grandi qualità culinarie. Basterà seguire alcuni semplici passaggi e otterremo un piatto davvero spettacolare, ottimo sia come secondo portata principale che come antipasto sfizioso da mettere al centro della tavola.

Utilizzeremo la farina di mais, ottima per preparare una frittura ancora più croccante e fragrante di quella classica. Partiamo immediatamente.

Invece che in pentola a pressione o in forno, ecco come preparare il polpo croccante con le patate per un secondo piatto da oscar

Qualcuno dice che, qualsiasi cosa, se fritta, diventa subito più buona, ed è proprio così.

La croccantezza che regala questa tipologia di cottura è qualcosa di estremamente invitante e appetitoso.

Ingredienti per 6 persone:

500 g di tentacoli di polpo già puliti;

100 g di farina di mais;

800 g di patate;

olio per friggere q.b.

Procedimento

Per prima cosa tagliamo i tentacoli del polpo in pezzetti di 2-3 cm.

Ora prendiamo un sacchetti per congelare gli alimenti e mettiamoci all’interno della farina. Inseriamo qui anche i pezzi di polpo e chiudiamo il sacchetto, facendo attenzione che, al suo interno, rimanga dell’aria.

A questo punto scuotiamo il sacchetto un po’ di volte, per far infarinare il polpo. Questo è uno dei metodi più utilizzati, altrimenti potremo semplicemente passare i pezzetti di pesce all’interno della farina.

Ora scaldiamo in un tegame dell’olio per le fritture e, quando sarà bollente, potremo calare al suo interno il polpo. Aspettiamo che i pezzetti di quest’ultimo si dorino, quindi scoliamoli e mettiamoli su un piatto coperto con carta assorbente.

Invece che in pentola a pressione o in forno, proviamo queste pepite di pesce che saranno, davvero, una tira l’altra.

Una croccantezza da oscar

Per concludere in bellezza questa ricetta, non potremo esimerci dal preparare un contorno di croccantissime patatine fritte.

Questa volta basterà tagliare le patate in tanti piccoli bastoncini, quindi friggerli in olio caldo e poi scolarli. E non dimentichiamoci di seguire questi 4 trucchetti dei cuochi più esperti per preparare delle patatine davvero fragranti.