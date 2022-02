Invece che in cucina, ecco come riciclare il pane raffermo per togliere gli odori all’interno dell’auto in modo naturale e a costo zero

Nella nostra dispensa, c’è un alimento che più di ogni altro rischia di giorno in giorno di finire nel pattume: il pane secco. Nella maggior parte dei casi, pur di non gettarlo via, andiamo alla ricerca di facili ricette che ci permettano di riutilizzarlo nelle nostre preparazioni. E così, spesso, da probabile scarto d’eccellenza, il pane raffermo diventa protagonista delle nostre ricette. Dalle polpette alle bruschette, dai dolci agli appetitosi crostini d’accompagnamento per le nostre zuppe. Il pane raffermo acquisisce una nuova vita con pochi semplici passaggi. Tuttavia, invece che in cucina, possiamo riciclare il pane vecchio per eliminare i cattivi odori presenti nella nostra auto.

Sgradevoli odori

Durante la quotidianità, che sia per lavoro o per servizi vari, potremmo trascorrere molto tempo in giro in auto. Ovviamente, come accade in casa, anche all’interno dell’abitacolo della nostra automobile, nel tempo, potrebbero formarsi cattivi odori. Le cause potrebbero essere diversificate: dalla cattiva abitudine di fumare al volante, al ristagno della condensa, che potrebbe causare un fastidioso odore d’umidità. Ma il cattivo odore potrebbe dipendere anche da una scarsa pulizia generale dell’abitacolo o dal climatizzatore dell’aria, che funziona a strappi. Ovviamente, potrebbero essere molte le cause alla base degli sgradevoli odori. Spesso, più che pensare a come poter rimuovere gli odori, pensiamo bene di coprirli con dei profumatori d’auto. Soluzioni interessanti, tuttavia, prima di pensare a come profumare l’auto, dovremo pensare a come rimuovere in maniera definitiva il cattivo odore.

Invece che in cucina, ecco come riciclare il pane raffermo per rimuovere gli odori all’interno dell’auto in modo naturale e a costo zero

Spesso ci affidiamo ai prodotti casalinghi per superare questa problematica. In alcuni casi, potremmo realizzare una soluzione con acqua e sapone per profumare sedili e superfici. Tuttavia, queste soluzioni spesso non ci aiutano a rimuovere i cattivi odori. Infatti, quando questi metodi non funzionano come vorremmo, potremmo pensare di risolvere con i prodotti chimici, con i costi elevati che ne conseguono. Ebbene, prima di bocciare totalmente i rimedi casalinghi, potremmo provare a rimuovere i cattivi odori utilizzando il pane raffermo.

In questo caso, infatti, andremo a realizzare un cattura odori naturale con il pane e un altro ingrediente presente nelle nostre dispense: l’aceto bianco.

Sbricioliamo mezza pagnotta di pane in una ciotola in maniera grossolana e versiamo dell’aceto sul pane, inzuppandolo leggermente.

A questo punto dovremo semplicemente poggiare la ciotola in un luogo sicuro della nostra auto: nel cofano o sui tappetini. Lasciamo che il rimedio faccia effetto per una notte intera, assicurandoci di chiudere bene le portiere e i finestrini. Al mattino, rimuoviamo la ciotola e lasciamo areare l’auto per circa 1 ora. Dunque, invece che in cucina, possiamo riusare il pane raffermo per la nostra auto.

