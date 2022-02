Invece che con la verza o le melanzane gustiamoci questi sfiziosi involtini di carne saporitissimi per un pranzo o una cena veloci

Straordinariamente buoni e semplici da preparare, gli involtini sono il secondo piatto perfetto per ogni occasione. Gli ingredienti con cui realizzarli sono davvero tanti e sono in grado di accontentare i gusti di tutti.

Tra i tanti prodotti della cucina che possiamo impiegare per la loro preparazione, oggi spiegheremo una ricetta che si discosterà dalla solita lista della spesa. Infatti, invece che con la verza o le melanzane, arricchiremo i nostri involtini di carne con un goloso sugo alla pizzaiola.

Ingredienti

Vediamo subito tutto quello che ci servirà per realizzare il nostro pasto alternativo ma ricco di sapori. Per 4 pezzi avremo bisogno di:

4 fettine di manzo;

300 g di passata di pomodoro;

250 g di mozzarella;

30 g di olive;

3-4 cucchiai di olio di oliva;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

sale e pepe q.b.

Il piatto che prepareremo sarà perfetto in abbinamento a un cremoso purè di patate o a del riso bollito. Se vogliamo o per mancanza di ingredienti, potremmo sostituire la mozzarella con la scamorza e le olive con delle erbette aromatiche. Detto questo, ecco i passi da seguire per la ricetta.

Come prima operazione dovremo pressare l’aglio e aggiungerlo in un tegame con un goccio di olio di oliva. Accendiamo il fuoco e doriamo lo spicchio per bene, poi versiamo la passata di pomodoro e insaporiamo con un pizzico di sale e pepe. Cuociamo tutto alla perfezione e verso la fine aggiungiamo anche il prezzemolo tritato.

Mentre attendiamo il termine della cottura, iniziamo ad affettare il formaggio a fettine e lo lasciamo scolare bene. Tagliamo in tanti pezzettini anche le olive, poi prendiamo la carne e battiamola per ottenere delle forme regolari. Per ciascun pezzo di manzo adagiamo qualche fettina di formaggio e un cucchiaino di olive trite.

Per finire, iniziamo ad arrotolare la carne dal lato corto. Infiliamo due stuzzicadenti per pezzo per tenere fermo il tutto, poi aggiungiamo il manzo nel sugo al pomodoro. Saliamo e cuociamo gli involtini per circa 20 minuti molto lentamente.

Ultimata la cottura potremo togliere la carne dal tegame e impiattare i nostri squisiti involtini di manzo alla pizzaiola!

