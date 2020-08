Invasione di blatte in casa? Ecco come eliminarle per non farle tornare.

Immaginate di alzarvi di notte dal letto e di recarvi in cucina. Accendete la luce e, sorpresa! Degli scarafaggi dal colore marroncino chiaro si aggirano sul pavimento. Niente panico! Sono più spaventati loro che voi, fidatevi. Vediamo quindi che fare se si ha un’invasione di blatte in casa. Ecco come eliminarle per non farle tornare.

Da dove arrivano le blatte?

Le blatte possono avere diverse provenienze. Una larva attaccata ad un cartone che è stato introdotto in casa, ad esempio. Possono entrare dalla finestra, perché esiste una specie che sa volare. Possono rimontare gli scarichi delle acque reflue. Insomma, possono entrare in casa da diversi luoghi.

Dove si annidano?

Le blatte in generale amano i luoghi umidi e bui. Perciò di giorno se ne stanno ben nascoste. Escono fuori principalmente di notte e naturalmente quando tutti dormono. Per questo motivo è facile che, se abbiamo un’infestazione, alzandoci di notte possiamo incontrare delle blatte in casa.

Le blatte sono molto prolifiche e ben presto è possibile avere una bella colonia, che vive tranquilla all’insaputa degli inquilini principali. Cioè voi.

Ogni tanto conviene andare a sbirciare le cose che abbiamo sistemato negli angoli che meno frequentiamo. Soprattutto se sono al buio, come in un ripostiglio o uno scantinato. Controllare che sugli scatoloni o negli armadi non ci siano delle piccole palline biancastre. Sono i gusci di protezione che contengono le uova. Se ne trovate in giro, eliminatele immediatamente!

Quando intervenire?

In genere le blatte non invadono la casa a gruppi. Se per caso si incontra una blatta e in seguito anche una seconda, allora quello è il momento di intervenire subito. Infatti siamo di fronte quasi sicuramente a una coppia di blatte. Ben presto ci saranno i piccoli e, di lì a poco, una piccola marea di animaletti. Infatti le femmine sono molto prolifiche e depongono diverse decine di uova.

Come fermare le blatte

Per liberare la casa dalle blatte, l’unico sistema è il veleno in polvere. Lo si sparge nelle zone della casa dove si ritiene ci sia la presenza di questi animaletti, facendo attenzione a coprire gli angoli e i punti di passaggio. A partire dal giorno seguente sarà già possibile vedere i primi animaletti morti. Lasciare la polvere per alcuni giorni.

Se ci fossero bambini piccoli in casa o cani, lasciare la polvere per alcuni giorni potrebbe essere un vero problema. Evitare che tocchino la polvere sarà difficile. Dovrete quindi fare molta attenzione! Se le blatte sono poche, si potrebbe provvedere in modo alternativo con la presenza di un gatto.

Se invece sono troppe, in caso di case e appartamenti disabitati da tempo ad esempio, rivolgetevi ad un disinfestatore!