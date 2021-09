Inutile rinunciare alla caffeina perché la palpebra che balla e gli occhi pesanti dipendono da queste 2 carenze

Ancora prima che arrivi la sera capita a molti di noi di avvertire una sensazione di affaticamento oculare e di desiderare di stare al buio per qualche minuto. Durante la giornata la nostra vista riceve innumerevoli stimoli visivi che alla lunga provocano una condizione di stress, sovraccaricando i tessuti muscolari. E per quanto l’iride funzioni un po’ da schermo protettivo regolando l’intensità della luce, la retina comunque risente della continua esposizione alla fonte di luce.

Per molti risulta tuttavia difficile concedersi durante le giornate lavorative dei momenti da dedicare al riposo oculare. Chi è costretto a trascorrere lunghe ore dinanzi a computer e cellulari o ad altri supporti retroilluminati ben conosce il fastidio dell’astenopia. In tal caso farebbe bene a informarsi su quanto costano gli occhiali con le lenti blu e quali i benefici per gli occhi.

In alcuni momenti oltre alla secchezza oculare si potrebbe anche registrare un tremore all’occhio destro o sinistro. Così come capita spesso di ritrovarsi con gonfiori che persistono per diverse ore e rendono faticosa la contrazione muscolare. D’altronde talvolta sarebbe anche inutile rinunciare alla caffeina perché palpebra che balla e occhi pesanti dipendono da queste 2 carenze. Quindi prima di eliminare eventuali eccessi di bevande eccitanti quali tè e caffè sarebbe opportuno indagare sulle cause di tali disturbi visivi.

Inutile rinunciare alla caffeina perché palpebra che balla e occhi pesanti dipendono da queste 2 carenze

Il tremore alle palpebre potrebbe dipendere da molteplici cause fra cui un eccesso di stanchezza e stress, dall’abuso di bevande alcoliche. Ma anche dalla perdita di preziose ore di sonno che determinano un sovraccarico di lavoro a tutto l’organismo. Inoltre l’occhio che trema potrebbe denunciare una carenza di potassio e magnesio nella dieta alimentare di chi denuncia tali sintomi. Un recente studio ha infatti sottolineato gli straordinari effetti terapeutici del magnesio sul trattamento dei disturbi visivi. In particolare sarebbe proprio l’ipomagnesia, ovvero la carenza di magnesio a determinare alcune patologie oculari.

Con bassi livelli di magnesio aumenterebbe difatti il rischio che insorgano retinopatia diabetica, glaucoma e cataratta senile. Pertanto si raccomanda di controllare i valori di magnesio e potassio e di integrare eventuali carenze. Oltre agli integratori alcuni alimenti ricchi di minerali e in particolare di potassio e magnesio potrebbe infatti fungere da fattori protettivi. Ricordiamo a tal fine che non le banane ma questi 3 frutti contengono più potassio contro crampi, debolezza e cuore che sfarfalla.