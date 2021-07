Durante la nostra vita abbiamo tentato sempre di metterci a dieta per sentirci più belli. Però spesso registriamo sulla nostra pelle che l’obiettivo non viene raggiunto. Perciò inutile provare a fare la dieta quando poi commettiamo questi errori imperdonabili che vedremo in seguito. Con questo articolo vogliamo rendere noto ai nostri Lettori cosa non fare.

Quando i sacrifici non premiano

È veramente irritante fare tanti sacrifici a tavola, privandosi di determinati alimenti e poi scoprire sulla bilancia che il nostro peso non scende. Quando i chili restano sempre lì nonostante la riduzione delle porzioni e la privazione di piatti succulenti la nostra irritazione aumenta vertiginosamente.

Dunque tutte le persone che si trovano in questa spiacevole condizione devono rivedere qualcosa perché è il segnale che stiamo sbagliando approccio.

Prima di fare la dieta

Molti sottovalutano l’incontro con un nutrizionista o un dietologo affidandosi a diete fai da te. Non bisogna assolutamente farlo perché una buona dieta deve essere indicata da persone esperte e studiose della materia. Non bisogna correre il rischio di carenze nutrizionali. Ora, però, entriamo nel cuore del problema su quali errori commettiamo ripetutamente durante la dieta.

Non basta mangiare meno

Un concetto base che accomuna tutti i tipi di dieta è di far bruciare più di quanto si ingerisce. Dunque chi si adagia pensando solo a non mangiare troppo senza fare parallelamente attività fisica sta sbagliando di grosso. Infatti il movimento è fondamentale perché il potenziamento dei muscoli aiuta a bruciare calorie e a rendere più efficiente il metabolismo.

Bere tanta acqua

Un altro errore imperdonabile è non bere acqua. Tutti consigliano di consumare durante una giornata almeno 2 litri di acqua preferibilmente lontano dai pasti. Perciò il consiglio migliore è di portare a lavoro una borraccia, in modo da bere qualche sorso d’acqua ogni tanto.

La difficoltà nel dimagrire subentra anche quando mangiamo male, perché abbiamo problemi alla tiroide, a causa dell’età. In questo caso dopo i 40 anni il metabolismo si rallenta perciò gli sgarri alimentari devono essere ridotti al minimo. Incide sul non dimagrimento anche il non dormire abbastanza e lo stress quotidiano. Dunque come abbiamo visto non tutto dipende da cosa mangiamo.