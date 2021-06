Il suo profumo al mattino, ci fa alzare dal letto. Lo condividiamo con amici e colleghi. Il rituale della tazzina di caffè è una tradizione consolidata da tempo nella nostra cultura. Mette di buon umore, fa passare il sonno e ci dona più energia. Siamo sicuri che sia proprio tutto vero?

Come agisce la caffeina?

Pochissimi minuti dopo aver bevuto la nostra tazzina, la caffeina è già entrata in circolo e arrivata al cervello. Una volta lì, blocca l’adenosina, la sostanza chimica che induce il sonno. Questo ci dà l’immediata sensazione di svegliarci. Peccato che l’effetto sia breve e transitorio. In meno di tre ore saremmo nuovamente fiacchi e sentiremmo ancora l’esigenza di bere una buona tazza di caffè. Come è possibile tutto ciò?

Inutile bere caffè se abbiamo sonno lo dicono i ricercatori svelando l’unico rimedio

Il team di dottori guidato dalla dott.ssa K.M. Fenn, docente della Michigan State University, ha verificato la relazione fra sonno e caffeina. Lo studio è stato condotto su 276 partecipanti. A loro è stato chiesto di svolgere determinati compiti che richiedevano livelli diversi di concentrazione e attenzione. Tutti i partecipanti, la notte precedente, non dovevano dormire. Il mattino successivo poi ad alcuni di loro era somministrata caffeina mentre ad altri il placebo.

Ebbene i risultati hanno evidenziato che chi ha assunto caffeina in effetti ha svolto meglio i compiti più semplici. Entrambi i gruppi però hanno fatto la stessa fatica a compiere quelli che richiedevano maggiori capacità di ragionamento e attenzione. Insomma la privazione del sonno ha agito nella stessa maniera su entrambi i gruppi.

Le conclusioni

Se pensiamo a chi svolge lavori gravosi come il chirurgo, il pilota o il poliziotto, la mancanza di sonno compromette pericolosamente le loro prestazioni. Bere caffè pare non essere la soluzione più adatta. Abbiamo visto come il suo effetto sia passeggero e dia solo una carica positiva all’umore. Quale può essere la conclusione a cui sono giunti i ricercatori? Lo dice la stessa dott.ssa Fenn “La caffeina aumenta l’energia, riduce la sonnolenza e può persino migliorare l’umore, ma non può assolutamente rimpiazzare un’intera notte di sonno”. Quindi è inutile bere caffè se abbiamo sonno lo dicono i ricercatori svelando l’unico rimedio utile: dormire.