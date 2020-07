San Marino rischia grosso. Il piccolo Stato ha necessità di fare cassa dopo la crisi economica post coronavirus. Lo Stato è senza liquidità e punta ad introdurre l’Iva per non finire gambe all’aria. I grandi evasori prima si rifugiavano nel piccolo Stato per mettere a riparo i profitti di attività riconducibili all’evasione fiscale. La storia è ben diversa. San Marino per non scomparire sta mettendo in atto delle modifiche al proprio bilancio economico. San Marino ha la necessità di trovare i soldi necessari per tirare avanti.

Il buco che fa paura

Da una prima lettura del bilancio economico si scopre il buco. La crisi bancaria ha segnato un colpo infernale ai conti pubblici. I grandi evasori non hanno più scelto il terzo Stato indipendente più piccolo d’Europa. Da Roma l’’inasprimento della lotta al riciclaggio ha messo in ginocchio San Marino.

Come risolvere?

San Marino ha la sua sovranità e non la lascerà per nessuna ragione al mondo ma questa volta l’obbligo di tendere la mano per farsi aiutare è necessaria. Il piccolo Stato ha chiesto alla comunità internazionale aiuti finanziari. Il primo sguardo l’ha rivolto all’Italia. Nel contempo ai piedi del monte Titano si studia la strategia per mettere una pezza.

Prestito obbligazionario

L’operazione più semplice è l’emissione di un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro. Questi soldi servono per il pagamento delle pensioni, degli stipendi, dei servizi di prima necessità. Ma bisogna essere sinceri fino in fondo: i soldi servono per evitare la dissoluzione del sistema bancario. Ai cittadini ogni qualvolta si sente parlare di aiutare le banche viene l’orticaria. Ma come riequilibrare i conti in breve tempo? Introdurre l’Iva per non finire gambe all’aria è la soluzione immediata. La comunità internazionale ha chiesto questa misura per concedere dei prestiti.

Cosa potrebbe cambiare

San Marino è uno Stato membro dell’Unione Europea ma ha delle specificità. Il commercio tra lo Stato e l’Ue è esente da ogni dazio o tassa sulle importazioni o esportazioni. A San Marino non esiste l’Iva ma un’imposta monofase sulle importazioni. Introdurre l’Iva per non finire gambe all’aria. L’idea non è peregrina in modo da salvare il salvabile.