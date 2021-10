A volte, quando per esempio assumiamo una posizione scomoda del corpo, può succedere di avvertire un fastidioso formicolio agli arti. Generalmente diciamo che la mano (o il piede) si è addormentato. Questo per esempio succede quando dormiamo con il braccio sotto il resto del corpo, esercitando quindi una pressione sui nervi del braccio. Oppure quando teniamo le gambe incrociate troppo a lungo (anche in questo caso si esercita una pressione sui nervi). In questi esempi, il formicolio è benigno e temporaneo: dopo aver rimosso la causa della compressione del nervo, l’effetto “di piccole punture di spillo” scompare in pochi minuti.

Altre volte però il formicolio è associato ad altri sintomi come dolore, prurito, intorpidimento o atrofia muscolare. In questi casi le cause non sono così semplici da individuare e spesso possono nascondere patologie più gravi e debilitanti. Anche alla luce di studi recenti, intorpidimento, dolore e formicolio ai piedi potrebbero essere sintomi di malattie autoimmuni e non solo.

Danno ai nervi periferici

Il formicolio alle mani e ai piedi è spesso associato ad altri sintomi come dolore, bruciore o intorpidimento delle mani e dei piedi. Questo tipo di sensazioni riflette comunemente un danno ai nervi, in particolare ai nervi più distanti dal cervello e dal midollo spinale (i nervi di mani e piedi per esempio sono detti periferici). Si parla in questo caso di neuropatia periferica. Esistono oltre 100 tipi di neuropatia periferica e non sempre le cause risultano evidenti. Si parla pertanto di neuropatia idiopatica (ovvero di causa sconosciuta).

Intorpidimento, dolore e formicolio ai piedi potrebbero essere sintomi di malattie autoimmuni e non solo

In uno studio appena pubblicato (Johnson SA et al, 2021), i ricercatori hanno studiato le cause principali del formicolio di mani e piedi, anche noto come neuropatia delle piccole fibre. In questo studio i ricercatori hanno esaminato, a posteriori, i referti di tutti i pazienti cui è stata diagnosticata la neuropatia in un arco di tempo di oltre 20 anni, in una contea del Minnesota.

Innanzitutto, hanno notato un aumento nel tempo della percentuale di persone cui è stato diagnosticato il disturbo. Questo dato potrebbe essere associato a un aumento dell’obesità nell’area presa in considerazione.

Dei soggetti presi in considerazione, circa il 50% delle persone con neuropatia aveva il diabete, rispetto al 22% di quelle senza neuropatia. Le persone con neuropatia avevano anche maggiori probabilità di avere attacchi di cuore, al 46% rispetto al 27%. È in base a questi risultati che i ricercatori suggeriscono di sottoporre le persone con neuropatia delle piccole fibre a screening della glicemia e per problemi cardiaci. In un precedente articolo avevamo messo in evidenza quale fosse il livello di glicemia ideale per scongiurare attacchi di cuore e ictus.

Tra le altre cause che danno formicolio a mani e piedi ci sono malattie autoimmuni, la sindrome di Sjögren e il lupus, e altre malattie autoimmuni, tossine, alcolismo e infezioni.

È consigliato pertanto contattare il medico, qualora si notasse un formicolio persistente agli arti, soprattutto se associato a dolore e bruciore.