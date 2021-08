Come spesso si dice, il corpo ha un proprio linguaggio. E tenta in ogni modo possibile di comunicare con noi. Il modo in cui racconta un disagio o un problema che sta avvenendo al suo interno può essere particolare. A volte, addirittura, potrebbe risultarci indecifrabile. I nostri linguaggi, infatti, sono completamente diversi. E il nostro organismo non ha l’uso della parola, dunque riesce difficile intendere alla perfezione i suoi messaggi. È anche vero però che per la nostra salute è giusto riuscire a recepirli nel modo corretto.

Per esempio, l’argomento era già stato trattato sotto un’altra forma. Perché l’organismo non ci avvisa solo se stiamo andando incontro a una malattia grave contro il cancro. Infatti, potrebbe anche dirci che ci sono dei problemi più lievi. Per esempio, nel nostro articolo “Facciamo tutti attenzione a questo problema spesso ignorato che potrebbe indicare presenza di streptococco”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Intorpidimento del volto e sangue dal naso potrebbero essere le avvisaglie di questo tumore

Parlando invece di tumori, il corpo tenta in tutti i modi di lanciare l’allarme. Questo lo abbiamo già spiegato nell’articolo “Questo sintomo quasi sempre ignorato potrebbe indicare l’insorgenza di un tumore che spaventa tantissimo” riguardo al tumore al cervello, per esempio. E oggi vogliamo indicare altri segnali con cui l’organismo ci avvisa che qualcosa non va. Infatti, intorpidimento del volto e sangue dal naso potrebbero essere le avvisaglie di questo tumore. Ovviamente, questi due sintomi da soli non vogliono dire nulla e magari potrebbero semplicemente dipendere da un momento di forte stress o tensione o da altre problematiche che stiamo riscontrando. Ma se accompagnati da altri sintomi, dovrebbero portarci a consultare il medico il prima possibile.

Ecco quali sono i segnali che indicano il possibile insorgere di un tumore alle ghiandole salivari

Dunque, abbiamo già visto due sintomi che sono appunto l’intorpidimento a livello del volto e un sanguinamento dal naso. Ma non sono gli unici messaggi che dovremmo ricevere se davvero ci trovassimo in questa situazione. Infatti, potremmo ritrovarci ad avvertire un dolore alla testa, al collo e alla bocca. Inoltre, dovremmo fare molta difficoltà ad inghiottire. E comunque, anche se avessimo tutti questi segni, non significherebbe per certo che abbiamo un tumore alle ghiandole salivari. Ma sicuramente, riconoscendoli, potremo chiedere al nostro medico curante se sia il caso di fare alcuni accertamenti per essere sicuri. Ricordiamo comunque che questo tipo di tumore è davvero raro, perciò non ci sarà bisogno di allarmarsi. Un controllo sarà più che sufficiente e ci aiuterà a dormire sonni sereni.