Quando si fa il bucato prestiamo moltissima attenzione ai vestiti ma spesso trascuriamo la biancheria intima. Sebbene nascosti dai vestiti, l’igiene di questi capi è particolarmente importante. Inoltre il lavaggio di questi indumenti richiede particolari accorgimenti per non rovinarli dopo pochi utilizzi. Dunque vediamo come avere un intimo perfetto e che dura a lungo seguendo questi semplici consigli.

Troppe volte, infatti, sarà capitato ad ognuno di noi di dover buttare un capo di lingerie, pagato anche a caro prezzo, a causa di un lavaggio sbagliato. Ecco dunque le tecniche giuste per qualsiasi capo di biancheria intima affinché sia sempre ben igienizzato e non si rovini.

In primis è buona norma controllare le etichette dei capi prima di procedere. Inoltre sarebbe bene, non lasciare a lungo la lingerie nel cesto della biancheria sporca. In questo caso infatti si rischia di contaminare di batteri gli altri capi. Per lo stesso motivo va prestata particolare attenzione a non lavare insieme la lingerie con altri indumenti, come ad esempio tovaglie o asciugamani.

Per evitare che i germi si diffondano anche nel cestello della lavatrice è auspicabile dedicare un ciclo di lavaggio solo a questi capi di abbigliamento. Prima di tutto occorre separarli in base ai colori, infatti è sconsigliabile unire capi di tinte chiare con quelli scuri. È meglio inserire la biancheria in un sacchetto o una retina per proteggerla durante il lavaggio. Conviene anche accertarsi di aver chiuso i gancetti dei reggiseni prima di metterli in lavatrice affinché non si deformino. Utilizzare un detersivo delicato ed aggiungervi 2 cucchiai di bicarbonato ed un bicchiere di aceto. Il ciclo di lavaggio deve essere a bassa temperatura o comunque non superare i 40°. È importante anche impostare una centrifuga delicata.

Decorato e ricamato

Per i capi di intimo decorati o ricamati il lavaggio a mano è preferibile. Anche in questo caso suggeriamo di separare i capi chiari da quelli scuri. Dunque versare dell’acqua calda in un catino, poi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato ed uno di aceto bianco. Lasciare dunque in ammollo la biancheria per circa 20 minuti. Quindi strofinare delicatamente gli indumenti intimi per rimuovere eventuali macchie. Al termine risciacquarli con acqua tiepida. Eliminare l’acqua in eccesso comprimendo i capi con delicatezza. Attenzione a non strizzare le coppe dei reggiseni per non deformarli. Quindi stendere all’ombra.

Ecco dunque svelato come avere un intimo perfetto e che dura a lungo seguendo questi semplici consigli.

