A volte viviamo dei mesi no, dove tutto sembra andare per il verso sbagliato. In quei momenti ci sentiamo perseguitati dalla sventura. Ma per fortuna, queste fasi sono bilanciate da mesi assolutamente fantastici, dove la felicità è davvero tanta.

Chi saranno i vincitori del mese di aprile? L’oroscopo non ha dubbi: stanno per arrivare intimità, amore ed avventura per questi due fortunatissimi segni. Essi si devono quindi preparare a un mese di fuoco, passato con ogni probabilità in compagnia del partner o di una nuova fiamma.

Due segni che troveranno una grande intimità

Il primo segno che vivrà un gran mese è il Leone. Esso deciderà di cambiare qualcosa nella sua vita, cercando di uscire dalla comfort zone e provando qualcosa di nuovo. Si renderà conto di aver avuto sempre troppa paura di buttarsi, di lasciarsi andare e di osare. Questo gli ha fatto perdere molte grandi occasioni personali e professionali. Tutto questo cambierà in questo mese.

Molto probabilmente, la prima cosa che farà è partire per un lungo viaggio, in un luogo remoto. In questo modo si riscoprirà e diventerà la migliore versione di se stesso. E diventerà anche molto più spavaldo con l’altro sesso: questo lo porterà ad avvicinarsi molto a una certa persona, con la quale si deve aspettare di entrare in grande intimità. E chissà che da tutto questo non ne esca una lunga storia d’amore. Il Leone è pronto a tutto ormai.

Intimità, amore ed avventura per questi due segni zodiacali che passeranno un mese di aprile di fuoco

L’altro segno fortunato è la Vergine, che sarà soprattutto influenzata dal calore del sole. Diventerà anche lei una persona più calorosa e vorrà entrare in maggiore intimità con le persone a lei vicine. Non stiamo solo parlando di amore, ma anche di amicizia: la Vergine si avvicinerà molto agli amici e diventerà la confidente prediletta di molte persone.

Certo però è che con il partner la Vergine troverà la vera intesa. Se la sua relazione si stava forse raffreddando, ora le cose cambieranno radicalmente. Si ritroverà in una stabilità amorosa che mancava da tempo ed è probabile che la Vergine inizierà a parlare di piani a lungo termine con il suo partner. Si tratta insomma di un momento importantissimo, che potrebbe definire la vita di questo segno per anni. Un mese incredibile insomma, che porterà gioia, amore, e novità.

