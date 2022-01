La focaccia è uno spuntino sfizioso che può trasformarsi in un vero e proprio pasto. Però, a scoraggiarci, ci sono i lunghi tempi di attesa per far sì che il pane si gonfi diventando leggero e gustoso come vuole la tradizione. Eppure, non abbiamo sempre tutto questo tempo a disposizione. Fortunatamente, possiamo comunque gustare una “rustichella”, che non è solo buona, ma anche salutare. Infatti, potremmo avere un intestino regolare grazie a questa deliziosa focaccia ripiena e leggera senza lievitazione e ricca di fibre. Questo perché le farine richieste dalla ricetta sono integrali, più consigliate rispetto a quelle classiche. Infatti, la fibra integrale favorisce le normali attività intestinali e rilascia il glucosio più lentamente. Ciò vuol dire che ci sentiremo sazi e conserveremo le energie più a lungo.

Ingredienti

farina 0 120 g; farina integrale 180 g; sale fino 10 g; lievito istantaneo 15 g; acqua 200 g; olio extravergine d’oliva 50 g; rosmarino q.b.; prosciutto cotto q.b.; stracchino q.b.

Intestino regolare grazie a questa deliziosa focaccia ripiena e leggera senza lievitazione e ricca di fibre

Cominciamo mettendo gli ingredienti secchi in una ciotola. Setacciamo per bene le due farine e il lievito istantaneo, che non deve essere dolcificato. Aggiungiamo poi 40 grammi di olio d’oliva e cominciamo ad impastare. Uniamo anche l’acqua, che deve essere calda ma non bollente. Ancora una volta, impastiamo con un mestolo per poi aggiungere un pizzico di sale. Lavoriamo un’ultima volta l’impasto con le mani e spostiamolo su un piano da lavoro. Continuiamo a lavorarlo finché avremo fra le mani un panetto morbido, elastico e omogeneo. Adesso, compriamolo con una ciotola capovolta lasciandolo riposare per una decina di minuti. Poi, dividiamolo in due parti uguali e con un mattarello creiamo due sfoglie di circa mezzo centimetro di spessore. Accendiamo il forno in modalità statica portandolo a 180 °C e torniamo all’impasto. Oliamo una teglia e stendiamoci sopra una delle due sfoglie, bucherellandola leggermente con una forchetta.

Adesso, copriamola con la nostra farcitura di stracchino scolato e prosciutto. In questo caso, però, la fantasia è il nostro unico limite. Possiamo infatti farcire la nostra focaccia con gli ingredienti più diversi. Può anche essere l’occasione per riutilizzare degli avanzi, come verdure cotte o salsiccia.

Ricopriamo queste delizie con la seconda sfoglia e spennelliamo la superficie con dell’altro olio. Con una rotellina, creiamo delle linee incrociate abbastanza profonde da far passare l’aria. Aggiungiamo del rosmarino fresco e inforniamo per circa 30 minuti. Gustiamoci la nostra focaccia rustica ancora calda per una merenda o una cena dell’ultimo minuto.

