A marzo la natura ci regala dei prodotti davvero straordinari, soprattutto per quanto riguarda piante, verdure e ortaggi. Alcune, però, vengono ingiustamente snobbate. Ma è un errore davvero enorme perché hanno delle proprietà uniche e un gusto sensazionale. Oggi parleremo di una di esse e capiremo come trasformarla in un delizioso contorno. E grazie a questa piantina potremo riuscire ad avere l’intestino depurato e l’appetito sotto controllo. Un mix perfetto in vista della preparazione alla prova costume.

Le straordinarie proprietà degli agretti

Passando per le corsie dei supermercati ci saremo sicuramente accorti di alcuni mazzetti di foglioline verdi. Molti li conoscono come barbe di frate o lischi, ma sono più comunemente noti con il nome di agretti. Se non li abbiamo mai comprati, è il momento di farlo. Gli agretti si raccolgono da marzo e sono ricchissimi di minerali come il potassio, il calcio e il fosforo. In più contengono una ottima quantità di vitamina A, vitamina C e vitamina B3.

Proprio per queste loro proprietà vengono spesso consigliati per migliorare la funzionalità dell’intestino e sembrerebbero riuscire a tenere anche a freno l’appetito.

Per il nostro contorno li andremo ad abbinare ai pinoli, un altro alimento che sembra in grado di aumentare il senso di sazietà. Ma soprattutto un prodotto che potrebbe diventare un ottimo alleato per la circolazione grazie all’elevata concentrazione di omega 6. Attenzione, però, a consumarli senza consultare prima il medico. Potrebbero modificare l’effetto di alcuni farmaci per la coagulazione del sangue.

Intestino depurato e appetito sotto controllo con questo contorno velocissimo che ci farà fare scorta di vitamine e minerali preziosissimi

Per preparare il nostro fantastico contorno, andremo ad aggiungere agli agretti e ai pinoli questi ingredienti:

1 cucchiaino di uvetta;

1 spicchio di scalogno;

olio extravergine d’oliva;

sale (q.b.).

Iniziamo pulendo gli agretti. Laviamoli sotto acqua corrente, togliamo le radici e controlliamo che non sia rimasta della terra fra un filo e l’altro.

Completata l’operazione, mettiamo a soffriggere in padella lo scalogno sbucciato e un filo d’olio. Quando lo scalogno inizia a dorarsi aggiungiamo gli agretti, saliamoli e facciamoli ammorbidire a fuoco basso per 5 minuti.

Gli agretti dovrebbero aver rilasciato una buona quantità d’acqua. A questo punto incorporiamo l’uvetta e i pinoli, e facciamo cuocere ancora a fiamma bassa finché non si sono asciugati completamente. Serviamo ben caldi e prepariamoci a ricevere gli applausi di tutta la famiglia.

Se non amiamo il gusto dell’uvetta, possiamo sostituirla tranquillamente con delle mandorle tostate.

