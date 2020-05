Le banche italiane sono un vero affare dopo il recente ribasso? Questo movimento è stato un’occasione di acquisto oppure i segnali grafici sono ancora di pericolo? Come è messa la regina dei dividendi italiani? Sgombriamo subito il campo e esprimiamo la nostra view in modo molto semplice: Intesa Sanpaolo nonostante il recente crollo è sopravvalutata e i segnali grafici di lungo termine ma anche di breve termine non sono di acquisto.

Procediamo per gradi e facciamo prima una premessa importante

Ci sono momenti in cui i mercati azionari crollano per cause particolari (attentati, minacce,terremoti,ecc.) e queste non hanno particolare impatto nel lungo termine del ciclo economico. Invece, altre situazioni come il recente coronavirus, sembrano aver dispiegato effetti sulle economie mondiali per diversi anni.

Gli effetti sono di due tipi: economici e psicologici.

I primi impattano sugli utili aziendali e sul ciclo economico, i secondi invece hanno effetti minori. Nel primo caso bisogna prestare molta attenzione in quanto solitamente si è in presenza di un’inversione di lungo termine, nel secondo caso un ritracciamento. Un esempio speculare è stata la guerra commerciale degli ultimi anni e le dispute fra USA e Corea del Nord. Ogni ritracciamento è durato poco ed ha rappresentato una vera occasione di acquisto di breve termine.

Intesa Sanpaolo nonostante il recente crollo è sopravvalutata

Il titolo (MIL:ISP) in questo momento quota a Piazza Affari a 1,4804 +1,56%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,3062 ed il massimo a 2,6325. Nel 2007 venne segnato un massimo a 3,2782.

Le stime degli analisti calcolano un fair value a 1,84 ca. Invece, il metodo discounted cash flow che solitamente usiamo per definire uno scenario attendibile per i fondamentali stima un prezzo obietto a 1,08 ca.

Dal punto di vista grafico fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile superiore a 2,24 il ribasso di lungo termine potrebbe continuare verso 1,08 e poi 0,78. Rimbalzi corposi invece solo con chiusure settimanali superiori a 1,4906 ed obiettivo primo verso 1,6027/1,85.