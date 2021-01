L’aceto è un elemento fondamentale nelle case e, soprattutto, nelle cucine. Questo perché non solo è un ottimo ingrediente per cucinare, ma può rivelarsi utile anche per altri scopi. In questo articolo per esempio noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo ampiamente dimostrato come, secondo la credenza popolare, l’aceto può aiutare a pulire più facilmente la lettiera del gatto. Ma si sa che questo ingrediente può dare risultati altrettanto buoni in altre situazioni. Per esempio, in questo articolo tratteremo l’interessante risultato che si può ottenere mettendo dell’aceto quando si cuoce il riso.

Aceto e riso, questi due ingredienti possono funzionare insieme

In questo caso, non stiamo presentando un condimento per il riso. Leggendo questo articolo, infatti, di primo impatto potrebbe sembrare che si tratti di dare un gusto diverso al piatto di riso che si vuole mettere in tavola. Ma le cose non stanno esattamente così, perché questo è un rimedio cosiddetto della nonna per rendere il proprio cibo più appetibile agli occhi dei commensali. Infatti, basterà conoscere l’interessante risultato che si può ottenere mettendo dell’aceto quando si cuoce il riso per provarlo a casa. È ovviamente un rimedio naturale, che probabilmente qualcuno già conosce. Ma, per chi non sapesse cosa accade, ecco svelato questo piccolo trucco.

Mettendolo nell’acqua di cottura il riso diventerà più bianco

Perciò, è proprio questo lo scopo di aggiungere questo ingrediente alla cottura del riso. Infatti, spesso, i chicchi non sono esattamente bianchi. Ma se si sta preparando una cena per qualche ospite, in qualche caso anche importante, l’occhio vuole la sua parte. In questo caso è proprio l’aceto che può aiutare. Infatti, dopo aver portato l’acqua a ebollizione e aver messo il riso nella pentola, basterà aggiungere 2 cucchiai di aceto bianco e i chicchi risulteranno quasi splendenti, di un bianco candido, per fare davvero una bella figura.