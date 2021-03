Ammettiamolo, avere le piante in casa è una cosa meravigliosa. Riempiono gli spazi in modo armonioso, colorato e ci fanno stare bene.

La scelta non è sempre facile. Perché di piante ce n’è una grande varietà di forme e colori.

Svelando l’interessante motivo per cui tutti stanno arredando casa con questa meravigliosa pianta aiuteremo a fare questa scelta.

Stiamo parlando della peonia che ci stupisce ogni volta con incantevoli fiori colorati e scenografici.

La peonia è conosciuta da sempre come simbolo di romanticismo e bellezza in tutte le sue forme.

Questa pianta è ideale per la casa perché si adatta tranquillamente a tutti gli ambienti.

Questo è il periodo giusto per prenderla perché ci porta la primavera in casa. Oltre ad arricchire l’ambiente con meravigliosi colori e il suo inebriante profumo.

Come dicevamo, la peonia fiorisce in primavera e si sviluppa nel periodo estivo. In autunno purtroppo appassisce per poi, infine, mettere le radici in inverno.

Le tonalità dei suoi fiori variano tra il bianco, il rosa, il giallo, il fucsia e il rosso.

Bisogna comunque fare attenzione ad attuare alcuni accorgimenti per far sì che si mantenga sempre rigogliosa.

Partiamo con l’esposizione alla luce: l’ideale sarebbe esporla in una zona luminosa per circa cinque ore al giorno.

Cresce benissimo, infatti, in zone semi ombrose. Ricordandoci in questo modo che la pianta non ama l’eccessivo caldo che potrebbe quindi danneggiarla.

La peonia necessita di un terreno morbido, ben drenato. E soprattutto ricco di nutrienti.

Un altro motivo da non sottovalutare, per averla in casa, è che queste piante non sono soggette all’attacco di parassiti e insetti vari.

Abbiamo visto, dunque, l’interessante motivo per cui tutti stanno arredando casa con questa meravigliosa pianta che darà un tocco speciale alla nostra casa.

È anche bene sapere che esistono tante varietà di peonia ma quella più conosciuta è quella “officinalis”, dalle proprietà curative, sedative e antispasmodiche.

È anche da provare l’olio essenziale, che viene ricavato dai suoi petali, e anche dalle sue radici, spesso utilizzato, come sostenuto da esperti del settore, per trattare spasmi e forti tossi.