Non si può mettere da parte il problema della smisurata quantità di sale che si rischia di assumere ogni giorno e che il corpo fatica a gestire. Si potrebbe restare meravigliati di fronte a tale notizia ma esistono insospettabili alimenti che contengono sale e possono causare ipertensione e problemi al cuore.

Un problema pericoloso

Limitare il sale nella nostra quotidianità è un vero problema. Oggi si compra tutto o quasi al supermercato e molti sono i prodotti che vengono direttamente dall’industria. Legumi in barattolo, tonno al naturale, formaggi ecc., posseggono tutti delle quantità di sale. Perciò anche volendo non si riesce a controllare il sale che si mangia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta pensare che chi soffre di ipertensione e dovrebbe limitare il sale, a volte, si concede un dolcetto, in cui è contenuta una piccola quantità di sale. Ma ci sono alcuni alimenti che senza che ci si renda conto, contengono grandi quantità di sale.

Il limite

Bisogna sapere che l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia solo 5 gr di sale al giorno. Qui bisogna fare una differenza perché spesso in etichetta si trovano le quantità di sodio presente negli alimenti, sodio che è contenuto nel sale. Perciò, 5 gr di sale corrispondono a 2 gr di sodio. Due grammi di sodio sono la soglia da non superare quando si sommano le quantità di sodio riportate in etichetta.

Insospettabili alimenti che contengono molto sale e possono causare ipertensione e problemi al cuore

Se al mattino nel latte si aggiungono 100 gr di biscotti, abbiamo già preso 220 mg di sodio. Se, invece, amiamo i cosiddetti “cereali” con il latte, ne bastano 100 gr per introdurre ben 1,1 gr di sodio nell’organismo.

Alcuni condimenti o spezie posseggono molto sodio: il ketchup 1,4 gr, la senape 2,3 gr, la margarina 0,8 gr, la maionese 0,6 gr, la salsa di soia 5,7 gr. Tra i salumi incontriamo il prosciutto crudo e la pancetta con 2,2 gr per etto, la bresaola con 1,6 gr.

Tra i formaggi il pecorino contiene 1,8 gr di sodio per etto. Il formaggino 1 gr, taleggio e provolone 0,8 gr, grana 0,7 e parmigiano 0,6.

Ma se decidessimo di mangiare del minestrone liofilizzato allora attenzione, perché con 100 grammi d’esso introdurremmo nel corpo ben 5,6 gr di sodio.

Questi sono solo alcuni esempi di quanto sale si può assumere con i cibi, oltre a quello che già aggiungiamo nelle varie preparazioni culinarie.