La classica caprese si veste d’autunno. Cambia pelle ma non il gusto. La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa non poteva non dare il benvenuto ad una delle preparazioni più buone della stagione. Adatta per essere servita alla fine di un pranzo, questa particolare caprese è anche molto apprezzata a colazione. Inoltre, rappresenta una buona soluzione per chi non può ingerire glutine. Di seguito, tutto l’occorrente per una torta sensazionale.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 100 g di zucchero semolato;

c) 100 g cioccolato fondente;

d) 150 g di nocciole tostate;

e) 100 g di burro;

f) zucchero a velo q.b.

Insospettabile torta autunnale da provare assolutamente per conquistare grandi e piccini. Procedimento

Per una caprese in versione autunnale, in un pentolino far sciogliere a bagnomaria il burro ed il cioccolato tagliato a pezzetti. Una volta resi liquidi i due ingredienti, spegnere il fuoco e lasciar raffreddare. Intanto, tritare le nocciole con l’aiuto di un mixer, fino a farle diventare polvere. Ora è il turno delle uova. Separare gli albumi dai tuorli e versare questi ultimi in una ciotola, poi lavorare con lo zucchero. Il composto ottenuto dovrà essere spumoso. A questo punto, versare la miscela di cioccolato e burro e mescolare. Incorporare con la farina di nocciole creata in precedenza.

Montare gli albumi ed incorporarli pian piano al composto. Prendere una tortiera imburrata o rivestita da carta da forno e versare al suo interno il composto. Infornare e far cuocere alla temperatura di 180 °C per circa 30 minuti, con forno statico. Una volta cotta, la torta risulterà soffice anche se non alta per l’assenza di lievito. Una spolverata di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

Se "Insospettabile torta autunnale da provare assolutamente per conquistare grandi e piccini" è stato utile ai Lettori, si consiglia anche "Le mele cotte non saranno più le stesse con questo ingrediente speciale".