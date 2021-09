Tra pochi giorni entreremo ufficialmente nella stagione che segnerà la fine del caldo estivo e l’inizio di un clima decisamente più mite e temperato. Con conseguenze che si presenteranno su più fronti. Dal cambio di vestiti che andremo ad indossare ogni giorno al cibo che decideremo di mangiare.

Effettivamente, anche le ricette tendono a cambiare a seconda della stagione. Se d’estate si ricercano piatti leggeri e freschi, infatti, con l’arrivo dell’autunno desidereremo cose diverse. Come, ad esempio, i dolci e i dessert che presentano i frutti della stagione.

Semplice ma squisito

Sono tantissime le persone che amano l’autunno. D’altronde, come si fa a non trovare piacevole il profumo dei dolci tipici di questa stagione, preparati nelle prime domeniche fredde e piovose di settembre?

I dessert classici che in questo periodo vanno per la maggiore sono diversi. Questo vale anche per le altre portate. Ricette che, sebbene a volte possano sembrare estremamente semplici da portare a termine, si riveleranno super squisite e gustose. Nonché perfettamente in grado di trasmettere appieno l’atmosfera propria di questa stagione meravigliosa.

Insieme ai classici dolci autunnali è questo il dessert di settembre che conquisterà tutti

Tra dolci alle mele e dessert con frutta secca, le possibilità di scelta per portare in tavola un piatto delizioso sono tante. Non è un caso, infatti, se, già molto tempo fa, avevamo visto come preparare un dessert alle mele particolare. In quanto totalmente light, senza glutine e con pochissime calorie.

Anche nell’articolo di oggi vogliamo svelare gli ingredienti per preparare un piatto estremamente gustoso e profumato. Una prelibatezza in grado di farci fare un’ottima figura con gli ospiti, nonostante l’estrema facilità di preparazione. Infatti, come vedremo, insieme ai classici dolci autunnali è questo il dessert di settembre che conquisterà tutti. Scopriamo di quale si tratta.

Ci riferiamo alla deliziosa torta alla farina di mandorle con l’aggiunta di succo alla mela. Vediamo come prepararla.

Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 4 uova, 200 grammi di zucchero, 300 di farina, 200 di farina di mandorle e una bustina di lievito. Avremo bisogno poi anche di 300 millilitri di succo di mela e 200 di olio di girasole.

Innanzitutto, bisognerà unire lo zucchero con le uova e l’olio, per poi iniziare ad amalgamare il tutto con l’aiuto di una frusta. A questo punto potremo unire anche le due farine, il succo di mela e il lievito. Una volta mescolato il tutto per bene, basterà mettere l’impasto in una tortiera, a cui precedentemente avremo applicato del burro. Dopo un’ora in forno a 170 gradi saremo pronti per portare in tavola questo semplice ma squisito dessert autunnale. Per regalare agli ospiti, o semplicemente alla nostra famiglia, gli odori e i sapori di questa stagione particolare e bellissima.