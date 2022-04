Le temperature sono sempre più in aumento e anche gli insetti cominciano a far sentire la loro presenza. Per evitare che entrino in casa, è meglio pensare a qualche sistema che li tenga lontani. Si può cominciare a mettere dei fiori oppure delle erbe aromatiche, il cui odore sia sgradito agli insetti. Sarebbe un buon sistema per iniziare ad allontanare questa fastidiosa minaccia.

Non bisogna aspettare che arrivino gli insetti per vedere cosa bisogna fare per allontanarli. Piuttosto sarebbe meglio prevenire, in modo da essere pronti fin da subito. In effetti gli insetti non arrivano gradualmente, ma soprattutto le zanzare potrebbero riempirci la casa in un solo giorno. Qualche rimedio perciò tornerebbe utile anche in questo momento, in cui di insetti non ce ne sono ancora molti. In questo modo insetti e zanzare non si avvicineranno più a casa.

Insetti pericolosi

Fra gli insetti che si cominciano a vedere in questo periodo ci sono api, vespe e calabroni. Non sono da sottovalutare, anche considerando la grandezza dei calabroni. La puntura di questi insetti potrebbe avere conseguenze spiacevoli. I soggetti che non sono allergici avranno del gonfiore e del dolore sulla parte punta dall’insetto. Tuttavia le persone allergiche dovranno fare molta attenzione a queste punture, perché la reazione potrebbe essere anche violenta.

Le punture delle zanzare sono abbastanza fastidiose e provocano prurito. Oltre alla puntura c’è anche il sibilo notturno che spesso fa svegliare di notte. In tanti Paesi poi le zanzare portano malattie gravi come la malaria. Non a caso i viaggiatori di ritorno dalle zone tropicali, a volte, potrebbero avere episodi di febbre malarica. In ogni caso meglio tenerle lontano da casa.

Insetti e zanzare non si avvicineranno più a casa dopo aver utilizzato questo prodotto naturale per la pulizia di finestre e balconi

Il sistema per allontanarle è di sistemare delle piante aromatiche sulle terrazze, sui balconi e sui davanzali delle finestre. Le piante, per allontanare gli insetti e utili anche per la cucina, sono la menta e il basilico. Basterebbe piantarle in vasetti, per allontanare questi insetti.

Un altro sistema anche molto efficace è di spargere il profumo direttamente sui vetri di finestre e balconi. Per fare questo basta procurarsi un flaconcino di olio essenziale di basilico o di menta. Basterebbe aggiungerne qualche goccia nello spruzzino del detergente, che utilizziamo per lavare i vetri. Essendo olio essenziale, perciò concentrato, ne bastano poche gocce per un profumo che è abbastanza persistente.

Quando andremo a lavare i vetri il profumo non andrà via, con il vantaggio di allontanare gli insetti dalle nostre case. Un sistema semplice ed efficace.

