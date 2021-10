Avere un amico a quattro zampe in casa che ci faccia compagnia e ci rallegri la giornata è una vera e propria fortuna. Infatti, per coloro che sono abituati ad avere un cane, a volte sembra scontato averlo sempre accanto. E non ci si rende conto del grandissimo tesoro che si ha. Fido è forse l’amico più leale che potremmo mai desiderare, ed è colui che ci guarderà sempre le spalle e non ci tradirà mai. Ma, nonostante tutte queste note positive, ce ne sono sicuramente alcune che possono risultare leggermente negative.

Ci basti pensare, ad esempio, all’educazione che dobbiamo dare al nostro cane (soprattutto se si tratta di razze vivaci o di grande taglia). Ogni padrone, infatti, dovrebbe impegnarsi al massimo per garantire una convivenza pacifica e tranquilla con il cane in casa. E deve stare attento al modo in cui lo educa sin da quando il cucciolo arriva tra le mura domestiche.

Insegniamo al cucciolo appena arrivato in casa a dormire nella sua cuccia con delle semplicissime mosse

Uno degli aspetti principali dell’educazione del nostro cane riguarda, certamente, il sonno. Infatti, il luogo in cui Fido dovrebbe riposare è da definire non appena arriva in casa. Solo in questo modo potremo assicurarci che, negli anni, il nostro amico peloso continuerà ad avere il suo spazio e non invaderà il nostro letto di notte. Già in questo nostro precedente articolo avevamo dato alcuni consigli davvero utilissimi per far sì che il cane iniziasse ad apprezzare il suo spazio personale. E oggi vogliamo aggiungerne altri che potranno sicuramente rivelarsi vincenti e che ci aiuteranno a raggiungere il nostro scopo. Dunque, mettiamoci all’opera e insegniamo al cucciolo appena arrivato in casa a dormire nella sua cuccia con delle semplicissime mosse.

Ecco come avvicinarlo alla cuccia e come convincerlo a dormire in quest’area specifica

Oltre, quindi, ai consigli del nostro precedente articolo, che prevedono una cuccia grande e comoda, e premi e coccole quando il cane vi entra, ci sono altre strategie che possiamo mettere in atto. Infatti, seguendo alcune mosse, per noi sarà molto più semplice convincere Fido a dormire proprio lì. Per prima cosa, una volta che il cane avrà associato una parola specifica alla cuccia (come indicato nell’articolo precedente), facciamo una prova. Spostiamo il suo letto in un’altra stanza della casa e utilizziamo il termine che lui associa alla cuccia. In questo modo capiremo se il cane ha davvero inteso che quella parola si riferisce al suo letto.

Continuiamo quindi a spostare quest’ultimo fino a che non ci renderemo conto che Fido si concentra solo ed esclusivamente sulla cuccia e non sulla stanza in cui era originariamente posta. Inoltre, ogni volta che entra nella cuccia, diciamogli il comando che solitamente usiamo per farlo stendere. In questo modo capirà che è quello il luogo dove deve riposarsi e trascorrere le sue ore di sonno. Infine, una volta che avrà imparato a entrare nella cuccia, proviamo a chiudere di notte le porte delle stanze, così che capirà che è il momento di riposare per tutti. E, se dovesse piangere, andiamogli a dare conforto facendolo rimanere nel suo letto, così che comprenda che noi siamo sempre con lui nonostante la distanza.