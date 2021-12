L’abbiamo visto in decine di film natalizi e in effetti per alcuni è un regalo comune. Spesso a Natale si decide di regalare ai propri figli o alla persona amata un cucciolo.

Ma quando si decide di allargare la famiglia con un amico a quattro zampe non è sempre tutto rose e fiori. Soprattutto quando si tratta di cuccioli, sia di razza che meticci, l’educazione è molto importante. Solo dando al cane le giuste abitudini quando è ancora piccolo imparerà a vivere in casa.

Insegnare al cucciolo appena arrivato a fare pipì fuori non sarà difficile con questo metodo pratico e furbo

Non solo, è importante anche sapersi approcciare al cane nel modo giusto fin dal primo momento. Alcune razze sono naturalmente più socievoli e inclini ad imparare da subito a comportarsi. Altre sono più giocherellone e tendono a confondere gli ordini con il gioco.

Una delle difficoltà maggiori quando si prende un cucciolo ancora giovane è insegnargli a fare la pipì fuori. Il cucciolo, infatti, per la frenesia e la gioia potrebbe fare la pipì anche quando è felice. Questo può capitare e bisogna rassegnarsi a qualche pozzanghera di pipì sparsa per casa.

Come fare?

La cosa da fare è posizionare le traversine a terra per assorbire la pipì. Così il cucciolo capirà che è lì che deve fare i suoi bisogni e non ovunque per casa. Sgridarlo quando lascia qualche ricordino per casa potrebbe essere controproducente. Meglio premiarlo quando si comporta bene con un biscottino.

Ma possiamo fin da subito indirizzarlo in zone specifiche della casa per evitare danni ovunque. Questo non solo ci risparmierà la fatica di pulire ma comincerà ad insegnargli a segnalarci quando ha bisogno di uscire. Posizioniamo la traversina il più possibile vicino alla porta d’ingresso. Così col tempo il cucciolo imparerà che è quello il posto in cui andare quando deve fare i bisogni. E in automatico collegherà che è da quella porta che si esce per fare i bisogni.

Se il danno è fatto come rimediare?

Se il cucciolo ha fatto pipì per terra o su un tappeto bisogna agire tempestivamente. Meglio non farsi vedere mentre puliamo perché il cagnolino potrebbe sfruttare la cosa per attirare l’attenzione. Cerchiamo di intrattenerlo in un’altra stanza mentre puliamo i suoi misfatti. Usiamo dei detergenti microbiologici o enzimatici che rimuovono anche gli odori. In più, sembra assurdo ma per togliere la pipì di cane dal tappeto bisogna fare anche questa cosa. Agire anche sul pavimento sotto il tappeto, soprattutto se è di un materiale poroso.

Quindi, insegnare al cucciolo appena arrivato a fare pipì fuori non sarà difficile con questo metodo pratico e furbo. Se è il cane già adulto ad avere problemi di incontinenza o a fare pipì in casa la situazione è diversa. L’animale potrebbe volerci comunicare qualcosa, segnare il territorio o avere qualche disagio. Meglio consultare il veterinario e nel caso valutare se sterilizzarlo.

