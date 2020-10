Tra le mille ricchezze della dieta mediterranea, ci sono sicuramente le insalate. Grazie agli innumerevoli ingredienti freschi che la nostra terra ci regala, possiamo gustarci insalate gustose e salutari in tutte le occasioni. Le insalate sono un contorno semplicissimo da preparare, e regalano ricchezza a ogni pasto. Tra le insalate più amate dalla tradizione mediterranea, c’è senza dubbio l’insalata greca, divenuta quasi il simbolo di una tradizione culinaria deliziosa e alla portata di tutti.

Ecco come preparare l’insalata greca, un contorno semplicissimo adatto a ogni occasione.

Un piatto fondamentale della dieta greca

L’insalata greca è piatto fondamentale della cucina tipica della Grecia. Come sa chiunque abbia mai avuto la fortuna di godersi una vacanza in questo Paese incantevole, l’insalata greca è diffusissima in tutti i ristoranti. La sua semplicità e velocità di preparazione la rendono un contorno onnipresente. Spesso i ristoratori greci la offrono come contorno senza farla pagare ai clienti, proprio perché viene considerata un elemento fondamentale del pasto.

La ricetta dell’insalata greca presenta pochissime variazioni regionali, e possiamo prepararla anche noi con gli ingredienti che abbiamo in casa. Ecco come preparare l’insalata greca, un contorno adatto a ogni occasione.

Ingredienti

a) 3 cetrioli di medie dimensioni

b) 3 pomodori tondi da insalata

c) una cipolla rossa di grandi dimensioni

d) 200 gr di feta

e) una manciata di olive sott’olio

f) olio di oliva q.b

g) sale q.b.

h) pepe q.b.

i) origano secco

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Tagliamo i pomodori e i cetrioli in tocchetti anche grossolani. Sbucciamo e tagliamo a metà la cipolla rossa, poi affettiamola a rondelle.

In una ciotola capiente, mischiamo i pomodori, i cetrioli e la cipolla. Aggiungiamo le olive (quelle di Kalamata, se vogliamo rimanere fedeli alla tradizione). Poi posizioniamo in cima la nostra feta intera. Condiamo con olio, sale, pepe e origano. Semplicissimo!

Ora possiamo servire la nostra insalata greca. Possiamo gustarla accompagnata da una bevanda tipica (ecco i tre alcolici da provare in vacanza in Grecia)

Buon appetito!