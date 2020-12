Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un’idea per quelle sere in cui si vuole restare leggeri senza rinunciare ai sapori. Un’insalata è certo un piatto semplice, ma tutto dipende dall’accostamento degli ingredienti. E non è detto che l’insalata sia esclusivamente un piatto estivo. L’inverno, infatti, regala ingredienti prelibati da unire insieme in grandi ciotole da portata. Il risultato non darà soddisfazione solo alla vista con colori sgargianti; anche il palato sarà deliziato da sapori contrastanti.

L’unione di cavolo cappuccio, nocciole e mele creerà un piatto goloso e salutare che tutti ameranno. Un’insalata genuina con tre ingredienti fuori dal comune e una salsa d’accompagnamento speciale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un gusto dolce-amaro

Gli ingredienti principali, già anticipati sopra, sono il cavolo cappuccio unito al dolce delle mele e al tostato delle nocciole. Ad accompagnare e condire l’insalata, una delicata salsa allo yogurt con un tocco di senape.

Una ricetta che abbina sapori diversi ma che si sposano perfettamente. Da mangiare come accompagnamento o come piatto unico.

Ingredienti:

300g di cavolo cappuccio;

100g di nocciole tostate;

½ mela varietà croccante e dolce;

2 cucchiai di semi misti;

chicchi di melagrana;

5 cucchiai di yogurt al naturale bianco;

2 cucchiai di aceto bianco;

1 cucchiaino di senape gialla;

2 cucchiai di succo di limone;

60ml di olio Evo;

sale e pepe;

pane integrale d’accompagnamento.

Un’insalata genuina con tre ingredienti fuori dal comune e una salsa d’accompagnamento speciale

Prendere il cavolo cappuccio ed eliminare, se necessario, le foglie esterne più dure. Tagliarlo “à la julienne” (listarelle molto fini) e riponetelo in una ciotola capiente. Tagliare le mele a fettine sottili o a cubetti piccoli; condirla con succo di limone.

Prendere una ciotolina e unire yogurt, olio, senape, aceto, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe.

Preparare un’insalatiera da portata e comporre il cavolo cappuccio insieme alla mela. Aggiungere le nocciole tostate tritate grossolanamente, i semi misti. Irrorate co una parte della salsa di yogurt appena fatta. La restante parte sarà servita a tavola affinché ognuno possa aggiungerne a piacimento.

Sul piatto si comporrà pian piano un’insalata colorata, ricca e dal profumo di nocciole tostate. Per guarnire, aggiungere dei chicchi di melagrana. Tostare delle fette di pane integrale per accompagnare l’insalata.