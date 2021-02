Le erbe selvatiche sono una parte fondamentale della cucina rustica italiana. Coltivate sin dall’antichità, le erbe selvatiche sono tramandate di generazione in generazione per come bisogna cucinarle e presentarle a tavola.

Un’insalata diversa coi profumi del bosco è formata da tutte quelle erbette che si trovano facilmente nel bosco. Possiamo recuperare queste erbette nei migliori fruttivendoli o possiamo ordinarli al nostro supermercato di fiducia.

La presenza dei funghi rende la ricetta gustosa e ricca di nutrienti fondamentali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una nota di colore in più è data dalla presenza delle uova sode che vanno a formare la proteina necessaria dell’insalata.

Ingredienti

100 gr di funghi champignon;

50 gr di tarassaco;

50 gr di pimpinella;

2 pomodori interi;

50 gr di nepitella;

100 gr di valeriana;

50 gr di finocchietto selvatico;

2 cipolle;

2 cucchiai di senape;

1 cucchiaio di aceto;

4 cucchiai di panna fresca;

200 gr di yogurt;

Il succo di un limone;

vino bianco;

sale;

pepe;

zucchero;

due uova sode.

Un’insalata diversa coi profumi del bosco

Per prima cosa, togliamo i residui di terra dai funghi lavandoli sotto l’acqua corrente. Puliamoli bene dal terriccio e tagliamoli a fettine molto sottili. Prendiamo quindi tutte le erbette, laviamole bene e tagliamo le foglie a strisce sottili, lasciandone qualcuna intera per la guarnizione del nostro piatto. Prendiamo quindi la valeriana e tagliamola a listarelle.

Sciacquiamo i pomodori sotto l’acqua corrente, togliamo le calotte e tagliamoli a spicchi sottilissimi, Prendiamo le cipolle, sbucciamole e tagliamole a dadini.

In una terrina, aggiungiamo tutte le erbette e le varie verdure e mescoliamo bene con l’aiuto di un cucchiaio di legno.

Prepariamo la salsa dell’insalata. Amalgamiamo la senape, l’aceto, la panna fresca e lo yogurt. Aggiungiamo quindi succo di limone, vino bianco, sale, pepe e una puntina di zucchero. Sbucciamo le uova sode e tagliamole a fettine.

Aggiungiamo quindi la salsa e le uova alla terrina con l’insalata e serviamo immediatamente.