Mangiare della verdura fresca è importante anche di inverno. La verdura fresca fa bene al nostro intestino, ed è naturalmente più ricca di sostanze nutritive rispetto alla verdura cotta. Il modo più semplice per assumere la verdura fresca in maniera gustosa è preparare una bella insalata colorata. Ma cosa mettere nell’insalata d’inverno, quando la verdura di stagione ci offre poca scelta? La soluzione migliore è creare un’insalata a base di spinaci, che ci regalerà una vera bomba di salute. Gli spinaci sono ricchissimi di vitamine e acido folico. Possono inoltre essere degli alleati indispensabili per mantenere un’alimentazione sana e equilibrata. Anche d’inverno, quando è più difficile assumere la corretta quantità di frutta e verdura fresca.

Oggi presentiamo una ricetta semplicissima e gustosa, che farà amare gli spinaci anche ai bambini. Si tratta dell’insalata di spinaci con miele per una bomba di gusto e salute.

Ingredienti per l’insalata di spinaci con miele

a) tre manciate di spinaci teneri crudi

b) frutta secca a piacere (noci, mandorle, fichi secchi, semi di zucca, etc…)

c) una mela tagliata a cubetti

d) un cucchiaio di miele

e) il succo di mezzo limone

f) olio di oliva q.b.

g) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento per preparare l’insalata di spinaci con miele per una bomba di gusto e salute è semplicissimo. Procuriamoci degli spinaci piccoli. O utilizziamo soltanto il cuore degli spinaci dove ci sono le foglie più tenere. Laviamole e asciughiamole accuratamente. In un’insalatiera, mettiamo gli spinaci e una manciata di frutta secca tagliata grossolanamente, quella che preferiamo. In una ciotola prepariamo il condimento con un cucchiaio di miele, il succo di mezzo limone, olio e sale a piacere. Mescoliamo energicamente. Aggiungiamo il condimento all’insalatiera. Poi tagliamo una mela a cubetti e aggiungiamo anch’essa per ultima, in modo che il succo del limone le impedisca di annerire (ecco altri trucchi per non far annerire le mele tagliate). Mescoliamo bene l’insalata, e la nostra ricetta è conclusa.

Buon appetito!