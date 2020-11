L’uva è un ingrediente versatile che può essere utilizzato in moltissime preparazioni culinarie. Il periodo autunnale è l’ideale per riscoprire ricette che magari non sarebbero mai venute in mente. L’uso dell’uva nei piatti salati è infatti una novità per coloro che magari non sono molto portati per la cucina. Un buon modo di integrare l’uva nei piatti che non sono dolci è infilarla nelle insalate, per scoprire così la croccantezza e la bontà di un frutto prettamente autunnale.

Vediamo come preparare l’insalata con l’uva, regina dell’autunno.

Ingredienti

a) Un cespo di lattuga romana;

b) un grappolo di uva bianca senza i semi;

c) un grappolo di uva nera senza semi;

d) 150 gr di gorgonzola piccante;

e) tre cucchiai di olio d’oliva;

f) un cucchiaio di aceto bianco;

g) sale e pepe;

h) quattro fette di prosciutto crudo dolce.

L’insalata con l’uva, regina dell’autunno

Preparare la lattuga lavandola, tagliandola a listarelle e asciugandola. Metterla in un’insalatiera capiente.

Tagliare il prosciutto a striscioline, metterlo in una padella e farlo rosolare in una padella antiaderente. Il prosciutto dovrà sgrassarsi. Una volta sgrassato, tamponare delicatamente con carta da cucina. Tagliare a metà alcuni degli acini d’uva e unirli all’insalata. Tagliare il gorgonzola a cubetti e aggiungerlo all’insalata. Per ultimo, unire il prosciutto crudo nell’insalatiera. Preparare la vinaigrette con l’olio, l’aceto, il sale e il pepe. Mischiare bene i liquidi con un frullino e versare la salsina ottenuta sull’insalata. L’insalata con l’uva, regina dell’autunno, è quindi pronta. Si può arricchire con crostini di pane fresco appena tostato o con melograno sgranato bene e aggiunto a mano all’insalata. Se si vuole si può tentare una versione con le noci sgusciate o le mandorle a listarelle preparate poco prima.

L’uva è un frutto molto versatile e si presta bene a queste preparazioni autunnali. L’importante è trovare dell’uva fresca.