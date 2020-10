Il sistema previdenziale moderno tutela quale diritto universale ed inviolabile, il diritto di ogni essere umano alla previdenza e all’assistenza. Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana è cambiata la prospettiva di tutela dei cittadini e dei lavoratori che si trovano in stato di bisogno. Nella nostra Costituzione, i diritti cd. sociali, indirizzati ad eliminare le disparità socialisono elevati a principi fondamentali dell’ordinamento.

Tra questi il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto dei non abbienti di azione e di difesa davanti ad ogni giurisdizione. Il diritto alla salute che si realizza garantendo anche agli indigenti le cure gratuite. I diritto allo studio, il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Nonché il diritto dei cittadini inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all’assistenza sociale.

Un insieme, dunque, di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tra le prestazioni assistenziali, l’INPS riconosce 5.977,79 euro per l’anno 2020 a questi soggetti.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale eroga in favore di determinati soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate 5.977,79 euro per l’anno 2020. Si tratta dell’assegno sociale, ossia di quella prestazione assistenziale che viene attribuita a tutti i cittadini che abbiano un’età anagrafica superiore ai 67 anni.

L’assegno, infatti, è riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia, nonché ai cittadini comunitari ed extra comunitari anch’essi residenti nel nostro territorio, purchè in possesso della carta di soggiorno. La legge prevede che l’Istituto eroghi in favore di coloro che non hanno versato contributi e che siano arrivati all’età pensionabile, l’assegno sociale.

La prestazione in oggetto, ha sostituito la vecchia pensione sociale prevista dall’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

A quanto ammonta la prestazione

Per l’anno 2020, l’importo annuo dell’assegno sociale è pari ad euro 5.977,79. Lo stesso importo costituisce il limite di reddito al di sopra del quale non si ha più diritto alla prestazione.

Detto limite va raddoppiato per le persone sposate ed è pari ad euro 11.955,58.

