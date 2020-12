Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’oggi, i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno ai Lettori, in particolare alle future mamme, il Bonus mamma domani 2021. L’INPS eroga un assegno unico di 800 euro a figlio anche nel 2021 e senza ISEE.

Dal Disegno di Legge di Bilancio 2021, arrivano notizie confortanti per le misure inserite nella bozza riguardanti le famiglie anche per l’anno che verrà. Il testo, che dovrà essere approvato entro fine anno, dopo il vaglio di Camera e Senato, prevede anche per l’anno 2021, il beneficio economico di 800 euro per le future madri.

Come annunciato dalla Ministra per le pari opportunità, Elena Bonetti, l’arrivo dell’assegno unico e universale per i figli che dovrebbe partire dal primo luglio 2021. Non sostituirà gli altri aiuti economici previsti per la natalità. Nei giorni scorsi si era temuto che con l’arrivo di questa nuova misura a sostegno delle famiglie, molti sussidi non sarebbero stati riconfermati, tra questi il premio alla nascita.

L’INPS eroga un assegno unico di 800 euro a figlio anche nel 2021 e senza ISEE

Dunque, salvo novità nella Legge di Bilancio 2021, che dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio 2021, anche per quest’anno, le future mamme potranno richiedere all’INPS un assegno unico di 800 euro. Si tratta del premio alla nascita conosciuto anche come Bonus mamma domani.

Cerchiamo di fare chiarezza. E vediamo se, rispetto al 2020 che volge al termine, cambieranno requisiti e procedura per ottenere questo sussidio.

Tranquillizziamo i Lettori ma soprattutto le Lettrici in quanto rispetto al passato nulla è cambiato se non il venir meno, a causa dell’emergenza epidemiologica, dell’obbligo dell’invio del modello SR163. Modello relativo ai dati identificativi del beneficiario da comunicare all’INPS.

Potranno presentare la domanda per ottenere il premio dall’INPS tramite portale ufficiale www.inps.it , contact center o patronati o intermediari abilitati, le donne in gravidanza, o le madri, nei seguenti casi:

a) al compimento del settimo mese di gravidanza;

b) al momento della nascita, anche se avvenuta prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

c) al momento dell’adozione nazionale o internazionale di un minore;

d) al momento dell’affidamento adottivo o preadottivo nazionale o internazionale.

Nell’ipotesi di parto gemellare, l’INPS potrà erogare solo una primo assegno di 800 euro. Per ottenere l’assegno per l’altro figlio la madre, dopo il parto, dovrà presentare la seconda domanda.

Nell’ipotesi di adozione e affidamento plurimi, la domanda potrà essere unica. E dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti ciascun minore adottato o affidato.

È riconosciuto il premio anche in caso di interruzione della gravidanza dopo il settimo mese di gravidanza.

Requisito reddituale o patrimoniale

A differenza di altre prestazioni, l’INPS eroga un assegno unico di 800 euro a figlio indipendentemente dai requisiti reddituali o patrimoniali.

Inoltre, l’assegno di 800 euro è netto e non contribuisce a formare reddito ai fini fiscali.

