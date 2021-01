L’emergenza sanitaria da Covid 19 oltre ad aver messo in ginocchio l’Italia da Nord a Sud e gran parte dei Paesi di tutto il mondo, sta rivoluzionando anche i sistemi organizzativi degli enti pubblici e privati a servizio dei cittadini.

Quest’oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreremo ai Lettori la soluzione adottata dall’INPS per far fronte alle molteplici domande pervenute per i benefici in favore dei lavoratori disabili.

E alle problematiche dovute alla sospensione delle visite di revisione dell’invalidità. Al fine di contenere i rischi del contagio.

La situazione emergenziale, infatti, ha fatto sì che le domande per i permessi e per gli altri benefici della Legge 104 per i portatori di handicap gravi aumentassero notevolmente. Dilungando i tempi di attesa per i cittadini.

I benefici oggetto del messaggio dell’INPS

In particolare, i benefici oggetto dell’ultimo messaggio dell’INPS riguardano i permessi per i lavoratori disabili e per i familiari. Ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della Legge 104 del 1992. Nonché quelli per il prolungamento del congedo parentale. E per i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e per il congedo straordinario.

L’INPS per tamponare i problemi legati alla sospensione delle visite d’accertamento per la conferma dello stato di disabilità grave, ha introdotto un’importante novità. Che punta a semplificare l’iter sanitario ed amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità.

L’INPS con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021 informa lavoratori e familiari sulle importanti novità dei permessi e degli altri benefici della Legge 104

Con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, l’INPS chiarisce le importanti novità adottate dall’Istituto sui permessi e sugli altri benefici della Legge 104.

L’Istituto, con il messaggio di ieri, si rivolge ai lavoratori che, per la prima volta, hanno presentato la domanda per fruire dei permessi. E degli altri benefici della 104.

Dunque, ai lavoratori non già titolari dei benefici e delle agevolazioni previste dalla Legge 104. Ma in possesso del verbale per handicap in corso di validità. E non del verbale di revisione.

L’INPS, in questi casi, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, accoglierà ugualmente le domande, anche in assenza del verbale di revisione. E ciò in attesa che si concluda l’iter sanitario.

Tale decisione se, da un lato, agevola il beneficiario, dall’altro, potrebbe danneggiarlo.

Il vantaggio è di vedersi accogliere, previa esistenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, la domanda dei benefici prima della conclusione dell’iter di revisione. Lo svantaggio è il rischio di dover restituire il beneficio in caso di mancato riconoscimento dello stato di disabilità grave.

Abbiamo visto, dunque, in che senso l’INPS con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021 informa lavoratori e familiari sulle importanti novità dei permessi e degli altri benefici della Legge 104.

