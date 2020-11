Le crostate sono una delle cose più facili da realizzare in cucina. Grazie all’uso della pasta frolla, vengono preparate in meno di un’ora e possono essere farcite come meglio si crede per fare bella figura coi propri ospiti.

Sul web sta girando però una novità: l’innovativo metodo per fare la crostata. Ecco la crostata morbida.

È una crostata fatta con un impasto che ricorda il pan di spagna e può essere quindi bagnato e farcito con creme.

Vediamo quindi qual è l’innovativo metodo per fare la crostata!

Ingredienti

100 gr di farina;

150 gr di zucchero;

3 uova;

50 gr di burro;

100 gr di cioccolato fondente;

1 cucchiaino raso di lievito;

150 gr di cioccolato al latte;

50 gr di cioccolato fondente;

200 ml di panna fresca non zuccherata;

30 gr di burro.

L’innovativo metodo per fare la crostata

Per la crostata morbida serve lo stampo da crostata con la scanalatura, che permetterà la realizzazione della tipica forma. Accendere il forno a 160° statico e sciogliere il burro e il cioccolato a parte. Mettere la cioccolata a stiepidire da un lato. Montare con le fruste le uova con lo zucchero finché non diventano spumosi. Aggiungere quindi il cioccolato fuso e la farina setacciata col lievito. Il composto dovrà essere liscio ed omogeneo.

Imburrare e infarinare lo stampo, poi versarvi dentro il composto. Cuocere il tutto per una mezz’ora.

In un pentolino sciogliere il cioccolato al latte, il cioccolato fondente e la panna non zuccherata. Aggiungere anche il burro e ottenere una glassa perfetta.

Far raffreddare bene la crostata e la glassa. Versare la glassa sulla crostata fredda e mettere in frigo per circa due ore prima di servirla agli ospiti. Questo metodo innovativo per fare le crostate si presta bene anche con la frutta e il caramello. L’unico limite di questa crostata infatti è la fantasia del cuoco che la prepara.