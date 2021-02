Innovatec è sospeso tra un rialzo del 400% e un ribasso di oltre il 90%. È questa l’infelice situazione in cui si trova questo titolo azionario che negli ultimi tre anni ha avuto un exploit rialzista del 190%, ma che negli ultimi cinque vede una performance negativa di circa l’80%. Se, invece, si restringe l’orizzonte temporale all’ultimo anno Innovatec è rimasto praticamente invariato con un rialzo dello 0,4%.

Anche la valutazione del titolo restituisce risultati contrastanti a seconda del metodo utilizzato. In casi come questo l’unica stella polare che deve guidare le scelte di investimento è l’analisi grafica.

Innovatec è sospeso tra un rialzo del 400% e un ribasso di oltre il 90%: i livelli chiave secondo l’analisi grafica

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 0,713 euro in ribasso del 2,6% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista ed è sostenuta da un segnale di vendita dello Swing Indicator. Da alcune settimane, però, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,656-0,758 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso in cui le quotazioni dovessero accelerare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Si sta giocando una partita molto importante per il futuro di Innovatec. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate tra due livelli che separano le quotazioni tra un’esplosione rialzista del 400% e un ribasso del 90%.

Una chiusura mensile superiore a 0,775 euro, infatti, proietterebbe le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura per un potenziale massimo rialzo di circa il 400%.

Nel caso in cui, invece, si dovesse partire al ribasso l’obiettivo massimo raggiungibile si trova in area 0,05 euro per un potenziale ribasso del 90%.

