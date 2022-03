Inizio settimana disastroso per il Capricorno e 3 segni zodiacali ma la ripresa sarà grandiosa grazie a Giove e Marte

Se la scorsa settimana il Capricorno era al top nella classifica dei segni zodiacali più fortunati, invece per questa nuova settimana non sarà facile mantenere la posizione. Almeno, durante i primi giorni. Infatti, sarà un inizio settimana disastroso per il Capricorno, salvo riprendersi nel weekend.

Ma procediamo per gradi. Innanzitutto, il Capricorno è il segno più misterioso di tutto lo zodiaco. Questa caratteristica lo rende, però, affascinante. Infatti, si tratta di uno dei segni più bravi sotto le coperte. Effettivamente, il Capricorno, per il suo essere riflessivo, schivo e ponderato, è molto bravo nel suo lavoro, ma fa faville anche nel campo sentimentale. Queste particolarità piacciono molto anche ai Pianeti, i quali hanno teso la mano, spesso, in suo favore.

Questo inizio settimana, tuttavia, non sarà facile per i nati sotto il segno. Infatti, il transito della Luna in Bilancia provocherà alcuni problemi di tipo finanziario. Vi potrebbero essere molte spese di diversa natura, nonché investimenti non proprio azzeccati.

Fortunatamente, nel weekend ci sarà una ripresa grazie a Giove e a Marte che transiteranno nel segno. Pertanto, consigliamo di rimanere concentrati, e di ponderare le proprie decisioni, solo come un vero Capricorno sa fare!

Gli altri 3 segni zodiacali

La stessa sorte toccherà anche ad altri 3 segni zodiacali, ossia Vergine, Scorpione e Acquario.

Iniziamo dal segno più passionale di tutti, la Vergine. Anche in questo caso, il transito della Luna porterà dei malumori, soprattutto per quanto riguarda la sfera emotiva. Spossatezza e nervosismo si sostituiranno alle belle e positive caratteristiche che contraddistinguono il segno. La Vergine è molto precisa e organizzata, soprattutto sul lavoro. Ma questo malessere generale coinvolgerà anche il campo professionale. Portiamo pazienza, però, perché, a partire da giovedì, tutto tornerà alla normalità. Arriverà Marte a dare la carica positiva, per ripartire alla grande.

Proseguiamo con lo Scorpione, il quale avrà tutti i Pianeti in posizione retrograda, dalla Luna a Saturno. Ciò significa guai in vista, sul lavoro. Questo potrebbe comportare anche dei rimproveri da parte del titolare. Le discussioni con il partner, poi, saranno all’ordine del giorno. Questa volta i Pianeti ci hanno proprio voltato le spalle. Ma pazientiamo perché la Luna abbandonerà il segno e sorgerà il Sole, in tutti i sensi. Anche Giove verrà in soccorso. Per fortuna!

Terminiamo con l’Acquario, il quale non sarà risparmiato dalla Luna retrograda in Scorpione. Infatti, a causa “sua”, vi potrebbero essere parecchie discussioni con il partner, soprattutto se gli ultimi giorni sono stati pesanti.

Le questioni irrisolte e rimaste in sospeso verranno nuovamente a galla, pertanto occhio a come ci comportiamo. Facciamo un bel respiro profondo, perché dal fine settimana arriveranno ottime notizie. Invece, arrivano soldi a gogo per questi segni zodiacali. Prestiamo attenzione anche all’oroscopo cinese, in cui gli astri potrebbero essere più benevoli. Chissà, magari avremo più fortuna dalla nostra parte!