Inizio di settimana preoccupante per i mercati azionari anche se ampliando il nostro sguardo agli ultimi 3 mesi ci rendiamo conto che la situazione grafica dal 27 luglio in poi è rimasta la stessa. Da quella data si continua a lateralizzare intorno ai massimi di periodo. Siamo giunti ora in un momento decisivo ed entro pochi giorni attendiamo l’inizio di una fase direzionale rialzista. Questo fino a prova contraria dettata dal trend.

Come capire cosa attende i mercati azionari? Per fare un attendibile quadro della situazione, partiremo dalle quotazioni attuali, dando uno sguardo alle nostre previsioni annuali per poi definire e stilare una mappa dei prezzi con la quale portare gli eventi di breve e medio termine al nostro vantaggio.

Nel momento in cui scriviamo leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

12.861

Eurostoxx Future

3.238

Ftse Mib Future

19.320

S&P 500

3.483,81 alla chiusura del 16 ottobre.

Le previsioni annuali sono per l’ imminente inizio di una fase direzionale rialzista di almeno 1 mese

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 16 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Inizio di settimana preoccupante per i mercati azionari: i livelli da monitorare

Dax Future

Fase rialzista solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 13.136,5. Ritracciamento in corso e nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 20 ottobre superiore a 13.017.

Eurostoxx Future

Fase rialzista solo con la chiusura del 23 ottobre superiore a 3.277. Ritracciamento in corso e nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 20 ottobre superiore a 3.276.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 18.895. Ritracciamento in corso e nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 20 ottobre superiore a 19.540.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 23 ottobre inferiore a 3.441. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 20 ottobre superiore a 3.516.

I mercati si stanno muovendo in ordine sparso e non danno indicazioni chiare ed univoche. Per questo motivo si procederà day by day in attesa di sviluppi. Si raccomanda cautela in quanto si è molto vicini ad una fase direzionale, ma al momento non è scontata la direzione.