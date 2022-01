Partenza bruciante per le Borse europee che iniziano l’anno nel migliore dei modi e la grande sorpresa arriva dal listino italiano. La nostra Borsa ha chiuso in deciso rialzo, ma la seduta avrebbe potuto essere ancora migliore se un’azione all’esordio non fosse crollata.

Decisamente un inizio anno col toro in Borsa e a Piazza Affari 6 titoli partono col botto mentre uno affonda clamorosamente nella prima seduta. Il 2022 meglio non poteva partire per le Piazze europee. Sui principali listini ci sono stati acquisti diffusi fin dall’inizio della seduta. In avvio di giornata i prezzi sono schizzati in alto per poi mantenersi sui livelli massimi fino alla chiusura. L’anno nuovo inizia nel segno degli acquisti anche in USA. Infatti, al termine delle contrattazioni dei mercati in Europa anche gli indici statunitensi erano in rialzo.

Le Borse dimenticano le due paure e corrono verso nuovi record

Le due paure che hanno afflitto i marcati azionari nella parte finale dell’anno sembrano scomparse. Omicron non è più una preoccupazione. Anche se i contagi salgono, il tasso di ospedalizzazione non preoccupa, la situazione sembra sotto controllo. Gli investitori professionali scommettono che quello in atto sia l’ultimo colpo di coda del Covid prima della normalizzazione e che l’impatto sull’economia sarà basso.

L’altra paura era quella dei tassi d’interesse in crescita e dell’inflazione. Il rialzo del costo del denaro in USA sembra ineluttabile e lo stesso dicasi per l’inflazione. Tuttavia, per il momento l’aumento dei prezzi sembra danneggiare relativamente la ripresa dell’economia.

Su queste convinzioni, la prima seduta dell’anno è finita brillantemente in Europa. L’indice Euro Stoxx ha chiuso in rialzo dello 0,8%, la Borsa tedesca ha realizzato lo stesso guadagno. La Borsa di Parigi è salita dello 0,9%, mentre il listino londinese ha chiuso in calo dello 0,2%.

Inizio anno col toro in Borsa e a Piazza Affari 6 titoli partono col botto mentre uno affonda clamorosamente

La regina della giornata è stata Piazza Affari. Il nostro listino ha chiuso la seduta con un rialzo dell’1,4%. L’indice maggiore della Borsa di Milano, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato la prima seduta dell’anno a 27.730 punti. Tra le blue chip, ben 6 titoli hanno realizzato un guadagno superiore al 3%, Tenaris, Stellantis, Telecom, BPER Banca, Saipem e Intesa Sanpaolo. La Borsa di Milano avrebbe potuto fare meglio se non fosse stata affossata dal titolo Iveco. L’azione, spin off del gruppo CNH, ha esordito oggi in Borsa con un tonfo del 10,2%, terminando la seduta a 10,10 euro.

Approfondimento

Il punto sui mercati