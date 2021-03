Iniziare il nuoto fin da bambini può portare a grandi benefici per la salute per tante ragioni. Consente di aumentare la fiducia in sé stessi, aiuta a cimentarsi con le sfide e permette di migliorare l’attenzione.

Inoltre, porta un sacco di benefici fisici rinforzando le ossa e tutti i muscoli del corpo. Si dice, infatti, che il nuoto è uno sport completo in tal senso. Nonostante però i più piccoli non voglio andarci, perché devono sottostare alle regole dell’istruttore, iniziare il nuoto fin da bambini può portare a grandi benefeci per la salute.

Iniziando dal semplice “restare a galla” si compie un grande lavoro coinvolgendo i principali muscoli del corpo tra cui gambe, braccia e addominali. Questi muscoli si allenano contemporaneamente per via della naturale resistenza dell’acqua che spinge il bambino ad un continuo movimento.

Iniziare il nuoto fin da bambini può portare a grandi benefici per la salute. Infatti tutta la muscolatura comincia ad essere coinvolta, portando benefici anche all’apparato scheletrico che nell’infanzia è in grande sviluppo.

Il nuoto rafforza cuore, polmoni e mente

Altro beneficio è legato ai polmoni e al cuore durante la respirazione sott’acqua. Questa fase permette di apprendere l’immersione controllata sott’acqua.

In questo modo il bambino capisce come funziona e ne migliora il controllo con la conseguenza che si rafforzano proprio cuore e polmoni. Passando, invece, all’apporto mentale, il nuoto contribuisce ad aumentare la fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità e fa crescere l’autostima.

Questo avviene con le immersioni e i movimenti in acqua che, una volta appreso uno stile, consentono al bambino di sentirsi più sicuro di sé. Il nuoto permette anche un miglioramento dell’apprendimento e dell’ascolto.

Il motivo è che devono prestare attenzione all’istruttore e questo favorisce l’ascolto, la comprensione e la consapevolezza di ciò che si fa.

Oltre ad essere un’occasione per socializzare e un momento di relax, il nuoto permette anche di controllare il peso. Infatti, il movimento in acqua permette di bruciare moltissime calorie consumando più energie.